مفيدة للقلب| طريقة تحضير أقراص الكوسا المقلية بالبقسماط

تحتوي الكوسا على نسب عالية من مواد وعناصر غذائية هامة، والتي تقوم بالحفاظ على صحة العين ومفيدة لصحة قلبك، وتعمل على دعم عمليات الأيض في الجسم وتحسينها، لذلك نقدم لك طريقة تحضير أقراص الكوسا المقلية بالبقسماط.





طريقة عمل أقراص الكوسا المقلية بالبقسماط

المقادير

- الثوم : 4 فصوص (مفروم)





- الكوسا : 1 كيلو (مبشورة)





- بيكنج بودر : ملعقة صغيرة





- بقسماط : حسب الحاجة





- كزبرة خضراء : ربع كوب (مفرومة)





- جبن موزاريلا : نصف كوب (مبشور)





- البيض : 2 حبة





- دقيق : حسب الحاجة





- فلفل أسود : ملعقة صغيرة





- ملح : حسب الرغبة





- الزيت : حسب الحاجة (للقلي)





- زبادي : 200 غم





- نعناع ناشف : ملعقة صغيرة





- الليمون : 2 ملعقة صغيرة (مبشور)





طريقة التحضير

في إناء قومي بعصر الكوسا المبشورة للتخلص من الماء الزائد.





قومي بضرب البيض وأضيفي إليه الكوسا، البيكنج باودر، الثوم، الكزبرة، الموتزاريلا، الفلفل الأسود، الملح وقليل من الدقيق ليتماسك الخليط وقومي بحفظه في الثلاجة لمدة ساعة.





افردي البقسماط على طبق مسطح وشكلي خليط الكوسا على شكل أقراص ثم غلفيها بالبقسماط على الوجهين.





سخني قليل من الزيت على نار متوسطة ثم قومي بقلي أقراص الكوسا على الوجهين حتى تصبح ذهبية.





قدميها ساخنة.





فوائد تناول الكوسا

.1الحفاظ على صحة العيون

تحتوي الكوسا وعائلة الخضار التي تنتمي إليها عمومًا على نسب عالية من مواد وعناصر غذائية هامة وضرورية لصحة العيون مثل: المغنيسيوم، وفيتامين ج، والبيتا كاروتينات، واللوتين، وغيرها الكثير.





نظرًا للخصائص المضادة للأكسدة التي تمنحها العناصر المذكورة أعلاه للكوسا، فإن هذا يجعل الكوسا غذاء مهمًا لحماية العيون من الأمراض والمشاكل المتعلقة بتقدم السن.





2. مفيدة لصحة قلبك

تحتوي الكوسا على نسبة عالية من البوتاسيوم، إذ يحتوي كل كوب من الكوسا المقطع على ما يقارب 295 ملليغرام من البوتاسيوم، أي ما يعادل 8% من الحصة اليومية الموصى بها من البوتاسيوم.





يساعد البوتاسيوم على السيطرة على ضغط الدم في الجسم، إذ أنه يعمل على تعطيل تأثير الملح والصوديوم اللذان يعملان على رفع ضغط الدم.





كما وجد أن زيادة الجرعة التي تحصل عليها من البوتاسيوم يوميًا قد تساعد بشكل كبير في التقليل من فرص الإصابة بالنوبة القلبية، وبالتالي الحفاظ على صحة القلب والتقليل من فرص الإصابة بأمراض القلب.





تعد الكوسا غنية بفيتامين ج الذي يعتبر أحد مضادات الأكسدة الهامة والذي يساعد على خفض ضغط الدم وحماية الشرايين والأوعية الدموية من الانسداد، إذ يحتوي كوب واحد من الكوسا المقطعة على 20 ملليغرام من الحصة الموصى بها يوميًا من فيتامين ج.





3. مصدر رائع لفيتامينات عائلة ب

تعتبر الكوسا مصدرًا لفيتامينات عائلة ب والتي تساعد على:





دعم عمليات الأيض في الجسم وتحسينها.

تحسين الصحة العقلية والنفسية.

منع التعب والإرهاق.





4. مفيدة للحوامل بشكل خاص

نظرًا لمحتوى الكوسا العالي من حمض الفوليك، فإن الكوسا تعتبر مهمة بشكل خاص للحوامل، إذ يساعد تناول الكوسا بانتظام على حصول الحامل على جزء من حاجتها من حمض الفوليك لحمل قوي وصحي.