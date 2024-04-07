مواطنه الوفد تشارك فى الافطار الجماعي بمحافظة الجيزة

شاركت لجنة المواطنه بحزب الوفد فى الافطار السنوى الذى يقيمه الاستاذ محمد صبحى عضو اللجنه النوعيه للمواطنه بحزب الوفد بمنطقة بولاق الدكرور.

وحضر الافطار كلا من صفوت لطفى مستشار ومساعد رئيس الحزب لشئون المواطنه ورئيس اللجنه النوعية للمواطنه بحزب الوفد والمستشار عماد ابراهيم مساعد رئيس الحزب لشئون الادارة المحلية ونائب رئيس اللجنة النوعيه للمواطنة والاستاذ مدحت الدويرى مقرر اللجنه واعضاء لجنة المواطنة خالد صابر و يسرى لطفى و ايمن شوقى و الفى صموئيل وسط اهالينا بمنطقتى بولاق الدكرور وسكة الحاج على.

وقدمت لجنة المواطنة كل الشكر والتقدير لاهالى منطقة بولاق الدكرور على حسن الاستقبال والمودة للجنة المواطنة واعضاء حزب الوفد.