الرائحة الكريهة تشير إلى عدة أنواع من السرطان

مظاهر السرطان متعددة الأوجه وواسعة النطاق، مما يجعل التشخيص صعبا في بعض الحالات، ومع ذلك، بشكل عام، تميل الأعراض إلى عكس مكان نشأة الورم، وعندما تظهر هذه العلامات التحذيرية جسديًا، فإنها يمكن أن تسبب رائحة، وينطبق هذا بشكل خاص على الأورام التي تخترق سطح الجلد، تاركة وراءها الأنسجة الميتة.

وعندما تتقرح الأورام، يمكن أن تنبعث منها رائحة توصف على نطاق واسع بأنها كريهة وقوية، يقول طبيب الأورام أندريه فوروبيوف في مقابلة مع MedicForum: "يحدث جرح السرطان التقرحي عندما يخترق السرطان الذي ينمو تحت الجلد ويشكل جرحًا".

وهذه الجروح، والتي تسمى أحيانًا طبيًا جروح "التبخير"، تكون نتيجة تلف الأوعية الدموية بسبب الورم، يمكن للأورام أن تسد الأوعية الصغيرة وتتلفها، مما يؤدي إلى تعطيل دوران الأكسجين.

ويضيف فوروبييف: "إذا لم يتم علاجه على الفور، فقد يؤدي ذلك إلى نخر الأنسجة أو موتها، مما يترك جرحًا يمكن أن يصاب بالعدوى والتقرح وعلى الرغم من أن هذه الأنواع من المضاعفات نادرًا ما تظهر لدى مرضى السرطان، إلا أنها ممكنة في بعض أنواع السرطان".

في الواقع، يمكن أن يتطور السرطان التقرحي في جزء الجسم الذي نشأ فيه الورم أو حيث انتشر، ومع ذلك، من المرجح أن يحدث التقرح مع سرطان الثدي أو الرأس أو الرقبة أو سرطان الجلد.

ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن هذه السرطانات تتطور بالقرب من الجلد أو عليه، إذا ضغط الجرح على الأعصاب، فقد يسبب الألم في موقع القرحة أو في أي مكان آخر من الجسم.

ونظرًا لأن القرحة تبرز من الجلد، فقد يكون هناك تسرب أو إفرازات مرئية في موقع الجرح، ويمكن أن تنبعث منها رائحة "قوية" و "كريهة".

في بعض الأحيان، يؤدي المرض إلى تحفيز عدد من العمليات البيوكيميائية المختلفة في الجسم والتي يمكن أن تؤدي إلى إنتاج جزيئات متطايرة مختلفة.

ووفقا للأدبيات العلمية، هناك أدلة على أن الرائحة قد تحتوي على علامات لسرطان الرئة، وسرطان الثدي، والسكري، والورم الميلانيني وأكثر من ذلك.

سرطان الجلد

عادة ما يظهر سرطان الجلد - نمو غير الطبيعي في خلايا الجلد - على الجلد المعرَّض للشمس ولكن قد يظهر هذا النوع الشائع من السرطان أيضًا على أماكن من الجسد لا تتعرَّض للشمس في المعتاد.

هناك ثلاثة أنواع رئيسة من سرطان الجلد وتشمل سرطان الخلايا القاعدية وسرطان الخلايا الحرشفية وسرطان الجلد.

يمكنك خفض معدل خطورة تعرُّضك لسرطان الجلد بالحد من التعرُّض للأشعة فوق البنفسجية أو تجنُّبِها. قد يُساعد فحص وجود تغييرات مريبة في الجلد على اكتشاف سرطان الجلد في مراحله المبكرة. يعطيك الاكتشاف المبكر لسرطان الجلد أفضل فرصه لعلاجه بشكل ناجح.