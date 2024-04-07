شاهد.. توفيق عكاشه يظهر في عزاء أحمد فتحي سرور

ظهر الإعلامي توفيق عكاشة في عزاء الراحل أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق، وقدم عكاشة واجب العزاء لأسرة الراحل في مسجد المشير طنطاوى.



وكانت أسرة الراحل أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق، قد بدأت في تلقي واجب العزاء في الراحل بمسجد المشير طنطاوى، وسط حضور كثيف من الشخصيات العامة والسياسية والقانونية في مصر.

توفيق عكاشه يظهر في عزاء أحمد فتحي سرور

توفيق عكاشه يظهر في عزاء أحمد فتحي سرور

توفيق عكاشه يظهر في عزاء أحمد فتحي سرور

ورحل عن عالمنا القانوني الكبير الدكتور أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب الأسبق، عن عمر ناهز 91 عامًا، أمس الجمعة، في ليلة السابع والعشرين من رمضان، التي يحتسبها البعض ليلة القدر.



أحمد فتحي مصطفى كامل سرور، هو رئيس مجلس الشعب المصري السابق منذ عام 1991، وتولى المنصب 21 عامًا على التوالي وحتى عام 2011، ولد الراحل أحمد فتحي سرور في 9 يوليو 1932 في محافظة قنا بمصر، وهو متزوج ولديه ولد طارق وبنتان.

توفيق عكاشه يظهر في عزاء أحمد فتحي سرور

توفيق عكاشه يظهر في عزاء أحمد فتحي سرور

توفيق عكاشه يظهر في عزاء أحمد فتحي سرور

وحصل سرور على دكتوراه في القانون الجنائي في جامعة القاهرة عام 1959 ودرجة الماجستير في القانون المقارن في جامعة متشجين – الولايات المتحدة، وليسانس في القانون في جامعة القاهرة عام 1953



كما كان عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة 1983 – 1985، رئيس قسم القانون الجنائي – كلية الحقوق– جامعة القاهرة 1978 – 1983، وعميد النقض الجنائي بهيئة التدريس وحتى أصبح أستاذًا للقانون الجنائي لطلبة الحقوق جامعة القاهرة سنة 1959، وكان نائب النائب العام سنة 1953 – 1959 وعيّن وكيلًا لنيابة النقض الجنائي سنة 1956 قبل ترقيته إلى الفئة الممتازة سنة 1958 في سابقة قضائية هي الأولى من نوعها.



من أهم مؤلفاته: نظرية البطلان في قانون الإجراءات الجنائية، الاختبار القضائي، الوسيط في قانون العقوبات- القسم العام، الوسيط في قانون العقوبات-القسم الخاص، الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية والقانون الجنائي الدستوري النقض الجنائي، الحماية الدستورية للحقوق والحريات، الشرعية والإجراءات الجنائية، القانون الجنائي الدستوري، المواجهة القانونية للإرهاب (باللغتين العربية والإنجليزية)، منحته جامعة بولونيا في إيطاليا، وهي أقدم جامعات أوروبا، الدكتوراه الفخرية في القانون بسبب دراساته عن حقوق الإنسان وحمايته لها في كل المواقف.



كان له الفضل في إنشاء مستشفى أورام الأطفال 57357 الذي افتتح سنة 2007 وكان عضو اللجنة الدولية لمشروع مكتبة الأسكندرية 1990- 2000 وكان له الفضل في إحياء مكتبة الأسكندرية عندما كان وزيرًا للتعليم، وأصدر إعلان الأسكندرية باسم اليونسكو في فبراير سنة 1990 الذي دعا فيه العالم للتبرع للمشروع.