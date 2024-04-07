بالصور.. المستشار محمود فوزي يشارك في عزاء أحمد فتحي سرور

قدم المستشار محمود فوزى رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطنى؛ واجب العزاء لأسرة الراحل أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق، في مسجد المشير طنطاوى.



وكانت أسرة الراحل أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق، قد بدأت في تلقي واجب العزاء في الراحل بمسجد المشير طنطاوى، وسط حضور كثيف من الشخصيات العامة والسياسية والقانونية في مصر.



ورحل عن عالمنا القانوني الكبير الدكتور أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب الأسبق، عن عمر ناهز 91 عامًا، أمس الجمعة، في ليلة السابع والعشرين من رمضان، والدكتور أحمد فتحي مصطفى كامل سرور، هو رئيس مجلس الشعب المصري السابق منذ عام 1991، وتولى المنصب 21 عامًا على التوالي وحتى عام 2011، ولد الراحل أحمد فتحي سرور في 9 يوليو 1932 في محافظة قنا بمصر، وهو متزوج ولديه ولد طارق وبنتان.

المستشار محمود فوزي يشارك في عزاء أحمد فتحي سرور

المستشار محمود فوزي يشارك في عزاء أحمد فتحي سرور

وحصل سرور على دكتوراه في القانون الجنائي في جامعة القاهرة عام 1959 ودرجة الماجستير في القانون المقارن في جامعة متشجين – الولايات المتحدة، وليسانس في القانون في جامعة القاهرة عام 1953.

المستشار محمود فوزي يشارك في عزاء أحمد فتحي سرور

تولى الراحل رئاسة مجلس الشعب من سنة 1990 - 2011 وكان رئيس الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع سنة 2005 - أقدم الجمعيات العلمية في مصر، ووزير التعليم سنة 1986 – 1990، ورئيس الجمعية المصرية للقانون الجنائي سنة 1989، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لمكتبة الإسكندرية سنة 1988 – 1990، ورئيس المجلس الأعلى للجامعات سنة 1986 – 1990، ونائب مدير جامعة القاهرة سنة 1985 – 1986.



كما كان عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة 1983 – 1985، رئيس قسم القانون الجنائي – كلية الحقوق– جامعة القاهرة 1978 – 1983، وعميد النقض الجنائي بهيئة التدريس وحتى أصبح أستاذًا للقانون الجنائي لطلبة الحقوق جامعة القاهرة سنة 1959، وكان نائب النائب العام سنة 1953 – 1959 وعيّن وكيلًا لنيابة النقض الجنائي سنة 1956 قبل ترقيته إلى الفئة الممتازة سنة 1958 في سابقة قضائية هي الأولى من نوعها.



وكان له الفضل في إنشاء مستشفى أورام الأطفال 57357 الذي افتتح سنة 2007 وكان عضو اللجنة الدولية لمشروع مكتبة الأسكندرية 1990- 2000 وكان له الفضل في إحياء مكتبة الأسكندرية عندما كان وزيرًا للتعليم، وأصدر إعلان الأسكندرية باسم اليونسكو في فبراير سنة 1990 الذي دعا فيه العالم للتبرع للمشروع.