الشرقية تُحي ليلة القدر من مسجد الفتح

شهد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اليوم الأحد، احتفالية مديرية أوقاف الشرقية بليلة القدر من مسجد الفتح بمدينة الزقازيق، بحضور الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ، والمهندس محمد الصافي سكرتير عام المحافظة، والمهندس سامى معجل السكرتير العام المساعد، والمستشار العسكري للمحافظة، واللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات، والدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، ووكلاء الوزارة ومديري المديريات الخدمية بالمحافظة، ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة، ورجال الدين الإسلامي، وعددٍ من المواطنين.

وقد بدأت الإحتفالية التى قدمها الشيخ محمود جعفر ، عقب صلاة العشاء بتلاوة آيات من الذكر الحكيم للقارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي، أعقبها كلمة مديرية الأوقاف والتي ألقاها الشيخ على السيد عوض أشار فيها إلى فضل ليلة القدر التي أنزل فيها القرآن الكريم، تلك الليلة التي يغفر فيها الله لعباده المؤمنين، ويعتقهم من النار، فيجب على كل مسلم أن يتقرب فيها إلى المولى عز وجل بالصلاة والقرآن والذكر والاستغفار، حتى ينال شرف العتق من النار ودخول جنة الخلد مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين.

وقدم الدكتور ممدوح غراب خالص التهنئة لأبناء المحافظة بمناسبة الإحتفال بليلة القدر، مطالبًا الجميع ببذل مزيد من الجهد والعمل لرفعة شأن مصرنًا الغالية، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظها من كل مكروه وسوء، وينعم علي شعبها بمزيد من الأمن والاستقرار والرخاء.

وقدم الدكتور خالد الدرندلي رئيس الجامعة، خالص التهنئة بتلك المناسبة الجليلة إلى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية والقيادات الشعبية والتنفيذية وأبناء المحافظة، داعياً المولي عز وجل أن يعيد هذه الأيام الطيبة المباركة على الجميع بالخير واليمن والبركات.

واختتمت الإحتفالية بتقديم ابتهالات دينية ومدائح نبوية للمبتهل الشيخ إبراهيم محمد سالم، والتى نالت استحسان جميع الحضور.

يشار إلى أنه خلال فعاليات الاحتفالية، تم تكريم خمسة من أئمة الدعوة ومنحهم شهادات تقدير من محافظ الشرقية، تقديراً لجهودهم المبذولة من جهد دعوي وإدارى خلال شهر رمضان المبارك، والإهتمام بنشر الدعوة خلال الشهر الكريم، وهم: الشيخ مجدى بدران عمار مدير مديرية أوقاف الشرقية، والدكتور محمد إبراهيم حامد وكيل مديرية أوقاف الشرقية، والشيخ محمود عبد الرحمن عبد الرؤوف مدير إدارة أوقاف الحسينية، والشيخ أحمد عبدالباقى عمر السيد مدير إدارة أوقاف أولاد صقر، والشيخ محمد سعيد عرفه مدير إدارة أوقاف مشتول السوق، والشيخ عمرو إسماعيل على طه مسئول الدعوة الإلكترونية.