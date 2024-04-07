مرتضى منصور يشارك في عزاء أحمد فتحي سرور.. صور

قدم المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق؛ واجب العزاء لأسرة الراحل أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق، بمسجد المشير طنطاوى.



وكانت أسرة الراحل أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق، قد بدأت في تلقي واجب العزاء في الراحل بمسجد المشير طنطاوى، وسط حضور كثيف من الشخصيات العامة والسياسية والقانونية في مصر.



ورحل عن عالمنا القانوني الكبير الدكتور أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب الأسبق، عن عمر ناهز 91 عامًا، أمس الجمعة، في ليلة السابع والعشرين من رمضان، التي يحتسبها البعض ليلة القدر.

عزاء أحمد فتحي سرور

عزاء أحمد فتحي سرور

عزاء أحمد فتحي سرور

عزاء أحمد فتحي سرور



ولد الراحل أحمد فتحي سرور في 9 يوليو 1932 في محافظة قنا بمصر، وهو متزوج ولديه ولد طارق وبنتان.

دكتوراه في القانون الجنائي

وحصل سرور على دكتوراه في القانون الجنائي في جامعة القاهرة عام 1959 ودرجة الماجستير في القانون المقارن في جامعة متشجين – الولايات المتحدة، وليسانس في القانون في جامعة القاهرة عام 1953

تولى الراحل رئاسة مجلس الشعب من سنة 1990 - 2011 وكان رئيس الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع سنة 2005 - أقدم الجمعيات العلمية في مصر، ووزير التعليم سنة 1986 – 1990، ورئيس الجمعية المصرية للقانون الجنائي سنة 1989، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لمكتبة الإسكندرية سنة 1988 – 1990، ورئيس المجلس الأعلى للجامعات سنة 1986 – 1990، ونائب مدير جامعة القاهرة سنة 1985 – 1986.

عزاء أحمد فتحي سرور

عزاء أحمد فتحي سرور

عزاء أحمد فتحي سرور

عزاء أحمد فتحي سرور

عزاء أحمد فتحي سرور

عزاء أحمد فتحي سرور

عزاء أحمد فتحي سرور

وكان له الفضل في إنشاء مستشفى أورام الأطفال 57357 الذي افتتح سنة 2007 وكان عضو اللجنة الدولية لمشروع مكتبة الإسكندرية 1990- 2000 وكان له الفضل في إحياء مكتبة الإسكندرية عندما كان وزيرًا للتعليم، وأصدر إعلان الإسكندرية باسم اليونسكو في فبراير سنة 1990 الذي دعا فيه العالم للتبرع للمشروع.



وكان فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب الأسبق، نائبًا لدائرة السيدة زينب، التي يقع المستشفى بداخلها، وقت تأسيسه، وقدّم العديد من المساعدات عند بنائه، كتوفير الأرض التي بني عليها المستشفى، التي كانت مكان السلخانة القديمة، واختير نائبًا لرئيس مجلس أمناء مؤسسة 57357، حيث ساهم في بناء المستشفى وإطلاقه منذ تأسيس المؤسسة.

