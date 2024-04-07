رئيس وقيادات الوفد يؤدون واجب العزاء في الدكتور أحمد فتحي سرور

الدكتور عبدالسند يمامة: فقدنا قامة قانونية وسياسية والراحل الكريم كان أستاذا للأجيال

أدى الأستاذ الدكتور عبدالسند يمامة رئيس الوفد واجب العزاء في الدكتور أحمد فتحي سرور أستاذ القانون ورئيس مجلس الشعب الأسبق.

وقدم رئيس الوفد خالص تعازيه للدكتور طارق فتحي سرور قائلآ: “كان الراحل الكبير قامة قانونية كبيرة وكان أستاذًا لي في مجال القانون وأستاذًا لأجيال كثيرة في القانون والسياسة”

وأضاف: “كان الدكتور فتحي سرور رحمه الله مدرسة في كل شئ وصاحب تجارب عريضة وعلامة سواء في القانون والسياسة، خالص عزائي لأسرة الفقيد ولابنه الدكتور طارق والأسرة ومصر بالكامل في رحيله ونسأل الله أن يغفر له ويرحمه ويجعل مثواه الجنة".

شارك في أداء واجب العزاء من قيادات الوفد الدكتور ياسر الهضيبي سكرتير عام الحزب واللواء سفير نور مساعد رئيس الوفد والقيادي الوفدي عصام شيحة وشريف عارف مدير مركز الدراسات السياسية بالوفد.