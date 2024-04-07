في آخر الليالي الوترية.. الجامع الأزهر يختتم القرآن الكريم بالقراءات العشر

شهدت أروقة الجامع الأزهر وباحاته، اليوم الأحد، إقبالًا كبيرًا من آلاف المصلين، الذين حرصوا على أداء صلاتي العشاء والتراويح في رحابه العامرة، في آخر الليالي الوترية، لليلة التاسع والعشرين من شهر رمضان الفضيل، حيث جاءوا من مختلِف محافظات الجمهورية، كما يحضر إلى الجامع الطلاب ‏الوافدون بالأزهر من أكثر من مئة دولة.

ويختتم الجامع الأزهر الليلة قراءة القرآن الكريم في صلاتي العشاء والتراويح بالقراءات العشر، حيث يؤم المصلين نخبة من قرّاء القرآن الكريم في الأزهر، ويقوم المركز الإعلامي ‏للأزهر بنقل الصلاة مباشرة على صفحات ومنصات الأزهر على ‏مواقع التواصل ‏الاجتماعي وصفحة الجامع الأزهر، مع التغطية الإعلامية لكل فعاليات الجامع خلال شهر رمضان.

ويتقدم المصلين فضيلة الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، وفضيلة الدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والدكتور أتى خضر، رئيس قطاع مكتب فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، والدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، وجمعٌ من علماء وقيادات الأزهر.

وتقام صلاة العشاء الليلة من سورتي الأعلى والغاشية برواية ‏حفص عن عاصم، حيث يؤم المصلين فيها فضيلة الشيخ عادل محمود، مدرس القرآن الكريم بمنطقة المنيا الأزهرية، كما تقام صلاة التراويح من الجزء الثلاثين، برواية الدوري عن الإمام الكسائي الكوفي، بإمامة الدكتور أسامة هاشم الحديدي، مدير عام مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، وبرواية ابن وردان عن الإمام إبي جعفر المدني، بإمامة الدكتور حمادة السيد خطاب، المدرس بكلية القرآن الكريم، وبرواية هشام عن الإمام ابن عامر الشامي، بإمامة فضيلة الشيخ عيد كامل بركات.

الجامع الأزهر يواصل خطته العلمية والدعوية لشهر رمضان

ويواصل الجامع الأزهر خطته العلمية والدعوية لشهر رمضان بتوجيهات ورعاية فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وتتضمن: (١٣٠ مقرأة- ٥٢ ملتقى بعد الظهر- ٢٦ ملتقى بعد العصر- صلاة التراويح بالجامع الأزهر ومسجد مدينة البعوث ٢٠ ركعة يوميًّا بالقراءات العشر- ٣٠ درسًا مع التراويح- 30 ملتقى بعد التراويح- صلاة التهجد في العشر الأواخر- تنظيم ٧ احتفالات متعلقة بمناسبات الشهر الكريم- ٦٠٠٠ وجبة إفطار يوميًّا و٤٠٠٠ وجبة سحور للطلاب الوافدين والمصريين، لتصل الوجبات لأكثر من ١٥٠ ألف وجبة طوال الشهر المبارك).