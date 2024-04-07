أسعار البيض اليوم الأحد 28 رمضان للمستهلك في الأسواق المحلية.. جننت الناس

سعر كرتونة البيض اليوم.. شهدت أسعار كرتونة البيض خلال تعاملات اليوم الأحد في الأسواق المحلية المصرية، استقراراً، وسجلت سعر كرتونة البيض اليوم للمستهلك، بين 158 جنيهًا لطبق البيض الأبيض، ونحو 164 جنيه للبلدي.

وبشكل يومي يبحث العديد من المواطنين في مصر، عبر محرك البحث العالمي «جوجل»، عن أسعار البيض اليوم الأحد، باعتبارها من اهم السلع الغذاية للمواطنين، إذ شهدت استقرارًا في السوق المحلي ومنافذ البيع الحكومية، وذلك وفقًا لسعر المستهلك لمعرفة سعر كرتونة البيض وصلت لكام.

وما تزال شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، ترصد وتتابع سعر البيض في السوق المحلية وذلك في إطار تنفيذ خطة الدولة التي وضعتها لدفع قطاع الثروة الداجنة للأمام والتي من بينها تشجيع إقامة المشروعات المتكاملة بالمناطق الصحراوية، حيث تم تخصيص 9 مناطق فى 4 محافظات بإجمالى مساحة 19 ألف فدان للاستثمار الداجني.

وتتضمن خطة تنفيذ المشروعات أيضًا مراحل التفريخ والإنتاج والمجازر وإنتاج الأعلاف ووحدات تدوير المخلفات والزراعات التكاملية.

وفي هذا السياق ترصد "بوابة الوفد الإلكترونية"، كل ما هو جديد عن سعر كرتونة البيض اليوم للمستهلك، جاءت الأسعار على النحو الآتي:

أسعار كرتونة البيض اليوم الأحد

سعر كرتونة البيض الابيض



سجلت سعر كرتونة البيض اليوم للمستهلك، بين 158 جنيهًا لطبق البيض الأبيض، ونحو 164 جنيه للبلدي.

سعر البيض الأبيض للمستهلك

سجل سعر البيض الأبيض لدى المستهلك اليوم استقرارًا ليصل لنحو 158 جنيهًا للطبق (تختلف الأسعار على حسب المنطقة السكنية).



سعر البيض الأحمر للمستهلك

كما شهد سعر طبق البيض الأحمر، لدى المستهلك استقرارًا وصل لـ160 جنيهًا (وتختلف الأسعار حسب المنطقة السكنية).

أسعار البيض البلدي للمستهلك

كما سجلت أسعار البيض البلدي لدى المستهلك اليوم استقرارًا لنحو 164 جنيهًا للطبق، (وتختلف الأسعار حسب المنطقة السكنية).

ووفقًا لتصريحات السيد القصير وزير الزراعة، السابقة فإنه يتم طرح كميات كبيرة من الدواجن والبيض في المنافذ الحكومية التابعة لوزارتي الزراعة والتموين بأسعار مناسبة بالتعاون مع إدارة اتحاد الدواجن، وذلك لتقليل الحلقات الوسيطة بين المستهلك والمنتج وكذلك ضبط الأسعار والقضاء على جشع التجار.

كما تستمر الحكومة سعيها الدائم نحو زيادة إنتاج البيض بهدف تلبية احتياجات السوق المصرية وزيادة التصدير من خلال تطوير مشروع الدواجن التكاملى بالعزب بمحافظة الفيوم.

وتستهدف الدولة المصرية في خطتها الإستراتيجية الطرق السليمة للنهوض بقطاع الثروة الداجنة من خلال التعرف على كيفية استغلال الطاقة النظيفة من الموارد الطبيعية المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح أو البيوجاز والغاز الطبيعي في تشغيل المشروعات الإنتاجية.

