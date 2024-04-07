السيطرة على حريق شقة سكنية بمنطقة ميت عقبة بالعجوزة

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة، من السيطرة على حريق شب داخل شقة سكنية بمنطقة المهندسين بالعجوزة، دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية.

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، بلاغًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بمنطقة ميت عقبة بالعجوزة، وعلى الفور تم الدفع بسيارتي إطفاء لمكان الواقعة، ونجح رجال الحماية المدنية من اخماد النيران ومنع خطر إمتدادها للعقارات المجاورة، تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.

وكانت تمكنت قوات الحماية المدنية بقنا، صباح اليوم الأحد، من السيطرة على حريق داخل مخزن بمدرسة المحطة الابتدائية بمدينة أبو تشت، بمحافظة قنا.

وتلقى مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد نشوب حريق داخل مخزن بمدرسة المحطة الابتدائية بمدينة ابوتشت، وانتقلت قوات الحماية المدنية، برئاسة الرائد علاء ديب، إلى مكان الحريق، وتم الدفع بسيارات الإطفاء، وتبين أن الحريق نشب داخل مخزن بمدرسة المحطة الابتدائية بمدينة أبو تشت، تحرر المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المختصة لتولى التحقيقات.

وللحماية من الحرائق يجب اتباع أسس وقواعد السلامة، ومنها:

- التأكد من تعليمات التشغيل الخاصة بكل جهاز كهربى قبل تشغيله.

- أفصل التيار الكهربى عند قيامك بأعمال منزلية كغسيل الجدران والأسقف والأرضيات.

- عدم ترك الدفايات ليلا أثناء نوم جميع القاطنين بالشقة لتجنب حدوث ماس.

- صيانة جميع الأسلاك الكهربائية بشكل دورى.

- التأكد من أن كل الأسلاك الكهربائية الداخلية والخارجية داخل الأنابيب المعزولة.

- لا تقم بتشغيل أى مصدر كهربى فى حالة الاشتباه فى وجود تسرب غاز.

- تجنب تشغيل أكثر من جهاز على مشترك واحد وتركها أثناء النوم.

- تجنب وضع الأجهزة الكهربائية بجوار السوائل منعا لحدوث ماس واشتعال الشقة.

- تجنب تشغيل الأجهزة الكهربائية لعدد ساعات طويلة مثل الدفايات التى ينجم عنها الحرائق.

- عدم استخدام الأدوات الكهربية الرخيصة أو الماركات المستحدثة وغير الصالحة للاستخدام.