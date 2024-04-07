تعرف على حقيقة انتشال جثمان ريان المنيا

حالة من اللغط انتابت أهالي قرية عزاقة ، فبرغم إعلان أسرة طه محمد عبد العزيز الذي سقط في بئر عمقة 30 مترا في الظهير الصحراوي بالمنيا ، عن موعد جنازته في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم، لكن فوجئ الجميع في الساعات الأولي من صباح اليوم أن ريان المنيا، مازال عالقا بين الصخر ولم يتم خروجه حتى الآن.

وبحسب شهود عيان تأخر خروج جثمان ريان المنيا، رغم وصول سيارات الإسعاف إلى موقع البئر من أجل استخراج جثمانه منذ الساعة الثانية عشر صباح اليوم ، مع طلب أحد أفراد قبيلة الجوازي من الأهالي مغادرة المكان ، وانتظار وصول الجثمان في عزبة العزاقة التابعة إداريا لقرية طوخ الخيل بمركز المنيا ، مسقط رأس الشاب ، ولكن تم اكتشاف فجأة أن الشاب عالق في صخور تصل نحو 3 أمتار، ما أدي إلي تأخر خروج الجثمان مرة أخري.

عادت القبائل العربية ، بالتعاون مع الحماية المدنية ، إلي أعمال الحفر من أجل الوصول إلي جثمان طه محمد عبد العزيز الشهير إعلاميا بريان المنيا ، بجوار البئر الذي سقط به ، ومازالت الأجهزة ال

الأمنية فى كردون أمنى محيط الواقعة.

وسرعان ما انتشرت المنشورات على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك " لتؤكد بانه ليس هناك جنازة في صباح اليوم وأن أعمال الحفر عادة من أجل العمل في مكان الواقعة مطالبين بضرورة الدعاء للشاب حتي يخرج من عمق البئر.

وكان طه محمد قد سقط في بئر عمقة 30 متر الظهير الصحراوي ، غرب عزبة عزاقه منذ الساعة الحادية عشر مساء يوم الإثنين الماضي، وبدأت من وقتها المحاولات من أجل الوصول له.