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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

تشكيل برشلونة المتوقع أمام باريس سان جيرمان في دوري الأبطال

برشلونة
برشلونة

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني استعداداته القوية للمواجهة المرتقبة أمام نظيره باريس سان جيرمان، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم 2023/2024.

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مبابي يعلق على مواجهة برشلونة في دوري الأبطال


ومن المقرر لعب المباراة في معقل البي إس جي "قلعة الأمراء"، حيث يرغب البلوجرانا بقيادة تشافي هيرنانديز في الخروج بنتيجة إيجابية، ومن ثم التفكير في مواجهة الإياب، والتي ستكون في إسبانيا.

تشكيل برشلونة المتوقع أمام باريس سان جيرمان

حراسة المرمى: تير شتيغن.

خط الدفاع: جول كوندي، رونالد أراوخو، باو كوبارسي، جواو كانسيلو.

خط الوسط: كريستنسن إلكاي غوندوغان، فرينكي دي يونغ، لامين يامال.

خط الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي، رافينها دياز أو فيران توريس.


موعد مباراة باريس سان جيرمان وبرشلونة والقنوات الناقلة

تقرر انطلاق مواجهة باريس سان جيرمان أمام برشلونة في التاسعة من مساء الأربعاء المقبل، والتي يشهدها ملعب  حديقة الأمراء معقل البي إس جي.
بينما تُذاع مواجهة باريس سان جيرمان وبرشلونة عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية، والحاصلة على حقوق بث الشامبيونزليج الأوروبي.

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