خدمات البيطرية لـ 490 رأس ماشية في المنيا

نفذت مديرية الطب البيطري في المنيا، قافلة بيطرية علاجية مجانية وقائية إرشادية، بقرية الحواصلية إحدى قرى مركز المنيا، وذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتكثيف القوافل البيطرية العلاجية المجانية بمختلف مراكز وقرى المحافظة.

وذلك بهدف تحسين أداء الخدمات البيطرية في المناطق الريفية ، وتقديم أفضل الخدمات للمربين للحفاظ على الثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها، من جانبه، قال الدكتور فتحي عبد العال مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا، إن المديرية نفذت قافلة بيطرية علاجية مجانية وقائية إرشادية، قدمت خلالها خدماتها البيطرية لـ 490 رأس ماشية.

شملت علاج باطني، وتجريع ضد الطفيليات الداخلية، وجس وفحص باستخدام جهاز السونار، وتحصين ضد مرضي الحمى القلاعية، وحمى الوادي المتصدع، وذلك في إطار الحملة الإرشادية المكثفة للإرشاد البيطري ، للحفاظ على الثروة الحيوانية.

وكان اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، قد أعلن عن تحصين 195 ألف رأس ماشية، ضمن الحملة القومية للتحصين ضد مرضي حمى الجلد العقدي في الأبقار، وجدري الأغنام والماعز على مستوى مراكز المحافظة، وذلك فى إطار الاهتمام بالثروة الحيوانية، وتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية لوقايتها من الأمراض.

وقال الدكتور فتحي عبد العال مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا، إنه في إطار الحملة القومية للتحصين ، ضد مرضي الحمى الجلد العقدي في الأبقار وجدري الأغنام والماعز، والتي بدأت أعمالها في 27 يناير الماضي، قامت المديرية عن طريق 120 لجنة فرعية، و4 لجان مركزية، خلال الخمس أسابيع الماضية من الحملة بترقيم وتسجيل عدد 15336 رأس ماشية.

كما نفذت المديرية زيارات ميدانية للقرى بجميع مراكز ومدن المحافظة، للتوعية الإرشادية عن أهمية التحصين ضد مرضي الجلد العقدي في الأبقار، وجدري الأغنام والماعز ، وتم عقد 200 ندوة وجولة إرشادية، وتسيير سيارات إرشادية متنقلة بين القرى، لتعريف المربين بالمرض وأعراضه، ومدى خطورته على الثروة الحيوانية، وأهمية التحصين بصورة دورية لتجنب إصابة الحيوانات بالمرض، وتقليل الخسائر الناتجة عنه.

حملات تموينية مكثفة في المنيا

وفي سياق آخر، تواصل مديرية التموين بمحافظة المنيا، برئاسة عبد الباسط عبد النعيم وكيل الوزارة، حملات تموينية وتفتيشية لمفتشي التموين والرقابة التموينية ومباحث التموين، على الأسواق والمخابز البلدية والمحال التجارية.

تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية بجميع مراكز المحافظة، بعمل الحملات الميدانية المفاجئة على المخابز البلدية، والأسواق والمحال التجارية وتكثيفها، بالتنسيق مع مديرية التموين والجهات المعنية، للوقوف على جودة الخبز المقدم للمواطنين، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، ومنع التلاعب بالأسعار والتصدي لأي ممارسات احتكارية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لردع المخالفين، تزامنًا مع قرب حلول عيد الفطر المبارك.

وفي هذا السياق، نفذت الوحدات المحلية لمركزى (ديرمواس - بني مزار ) بالتعاون مع مديريات الطب البيطري والتموين وجهاز حماية المستهلك، حملات تموينية مكبرة علي المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية حيث أسفرت الحملات عن تحرير 31 محضرًا تموينيًا، منها 43 محضراً بمركز ديرمواس، جاءت ما بين (نقص وزن - عدم الإعلان - إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات).

كما تفقد رئيس مركز ومدينة ديرمواس جنوب المنيا، مستودع الدقيق بالمدينة للتأكد من توافر الحصص التموينية اللازمة، لتشغيل المخابز البلدية خلال فترة عيد الفطر المبارك، وشملت الحملة المرور على مستودعات البوتاجاز بالقرى التابعة للمركز للتأكد من الإلتزام بأسعار الأسطوانات المقررة، وفي مركز ومدينة بني مزار شمال المنيا، تم تحرير 8 محاضر مخالفة بالأسواق، تنوعت ما بين، (عدم الإعلان عن الأسعار - عدم وجود شهادة صحية)، وتم ضبط 250 لفة ملح مجهولة المصدر ودون فواتير، وتم التحفظ على 200 لتر بنزين (80).

ومن جانبها نفذت الوحدات المحلية لمركزي (مطاي - أبوقرقاص)، حملات تموينية مكثفة على الأسواق والمخابز البلدية والمحلات التجارية أسفرت عن تحرير 34 محضرًا تموينيًا، ففى مركز مطاى تم تحرير 20 محضرا متنوعاً على المخابز والأسواق تنوعت بين (نقص وزن - بون صرف - دون فواتير - بيع بأزيد من السعر المقرر – عدم وجود شهادة صحية)، وتحرير 14 محضراً بمركز أبوقرقاص حيث شملت (نقص وزن – إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات - عدم نظافة - عدم وجود سجلات)، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.