ختام فعاليات الدورة الرمضانية بنادي إنبي

إختتمت أمس السبت الموافق 6 إبريل والسابع والعشرون من شهر رمضان 1445، فعاليات الدورة الرمضانية السنوية لكرة القدم لأعضاء الجمعية العمومية لنادى إنبى تحت إسم الراحل الكابتن "صلاح مصيلحى"، وذلك على ملاعب النادي البترولي، تحت رعاية مجلس إدارة النادى برئاسة أيمن الشريعى.

جاء حفل الختام بحضور أيمن الشريعى، رئيس النادي ونائبه وائل الإمام، وعبد ربه أمين الصندوق ومحمد السيد عضو مجلس الإدارة .

وحرص الشريعي رئيس النادى خلال حفل الختام على تقديم خالص شكره وتقديره لجميع أعضاء الجمعية العمومية وأسرهم، مؤكداً على أن المجلس حرص على إهداء إسم الدورة هذا العام للراحل العظيم كابتن "صلاح مصيلحى" والذى يعتبر من أحد مؤسسي النشاط الرياضي وكرة القدم بالنادي البترولي حيث قام الراحل بإعداد أول فريق كرة قدم يضم في صفوفه العديد من لاعبي الدوري الممتاز والقسم الأول والثاني بالإضافة، للمشاركة في دوري الأندية بعد إشهار نادي إنــبي والحصول معه علي العديد من البطولات في دوري الشركات ودوري قطاع البترول وكذلك دوري الاندية القسم الثاني والثالث.

فيما قام مجلس إدارة النادى بتقديم الميداليات والكؤوس والمبالغ المالية المخصصة للفرق الثلاثة الفائزة بالمراكز الأولى، والتى جاءت بفوز فريق المدفعجية بالمركز الأول ثم فى المركز الثاني فريق Old School وفى المركز الثالث فريق ريال تخطيط ، فيما جاءت جائزة أحسن لاعب فى البطولة للاعب احمد حسن من فريق "المدفعجية" وجائزة أحسن حارس مرمى لـ محمد شعراوى من فريق "Old School" وكأس هداف البطولة للاعب سامى احمد من فريق "المدفعجية" ، فيما حصد كأس الروح الرياضية فريق "الكيلو 17" .

الجدير بالذكر أن الدورة الرمضانيه لنادى إنبى هذا العام قد ضمت لأول مرة فى تاريخها عدد 16 فريقاً من كل العاملين بشركة إنبى من كافة الإدارات الهندسية والإدارية والمالية ، حيث تم تقسيمهم على 4 مجموعات .

هذا وقد شهدت فعاليات اليوم الختامى للدورة حضور مكثف لعدد كبير من العاملين وأسرهم فى إحتفالية وأمسية غلب عليها الطابع الأسري.