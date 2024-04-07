علي جمعة: النبي محمد سيشفع لجميع البشرية

وجه طفلا سؤالا للدكتور علي جمعة، مفتي الديار السابق وعضو هيئة كبار العلماء، مفاده:"هل سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم هيشفع لكل الناس يوم القيامة؟".

ورد جمعة على سؤال الطفل خلال برنامج “ نور الدين”، اليوم الأحد، على سؤال الطفل، قائلا:"هيشفع لكل البشرية سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين، سواء آمنوا به أو لم يأمنوا به، هيشفع للجميع شفاعة عامة كاملة".

ورد جمعة على سبب عدم وجود سيدنا محمد على قيد الحياة حتى الآن، قائلا: "دي كانت هتبقى ورطة كبيرة.. وكل ما هو عايش عليه الصلاة والسلام، كل ما الوحى نازل والدين يتسع، والأوامر بتكتر والتكاليف بتكتف".



وتابع: "سيدنا النبي قال لنا (حياتى خير لكم ومماتي خير لكم تعرض علي أعمالكم فإن وجدت خيرا حمدت الله، وإن وجدت غيره استغفر لكم)".

وواصل جمعة: "سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لو كان عايش كان زمان التكليفات بقت 600 تكليف، وربنا خلاه مش موجود دلوقتى رحمة بنا، رغم إنا اتحرمننا من إننا نشوفه، أو نتبرك به".

سبب نزول القرآن على النبي محمد

وخلال الحلقة أجاب طفل على سؤال حول: " ليه ربنا اختار سيدنا النبي لنزول القرآن عليه"؟

وأوضح أن : "ربنا أنزل كلام كتير على الرسل، فى كلام نزل على سيدنا موسى سمي بالتوارة، وهناك كلام نزل على سيدنا عيسي سموه الانجيل، وهناك كلام نزل على سيدنا إبراهيم سموه صحف إبراهيم، وسيدنا داوود الزبور".

وتابع علي جمعة : "إذن مش النبي فقط اللى نزل عليه كلام، لا الكلام نزل على أنبياء كتير ".

يشارإلى أن برنامج نور الدين، الذى يعرض على قنوات الشركة المتحدة، يفتح حوارا مع الأطفال والكبار حول تساؤلاتهم حول الدين والله عز وجل، إضافة إلى المشكلات الحياتية التى تواجه عباد الله وكيفية التغلب عليها، ويرد على أسئلة للمرة الأولى علي لسان أطفال صغار، دومًا ما يسألوها لأهاليهم الذين يجدوا نفسهم في حيرة من أمثلة فين ربنا، مش بنشوفه ليه، وغيرها من الأمور الذي يقف الآباء أمامها في حيرة شديدة دون إجابة ما جعل البرنامج محل ترقب سواء للأهالي الذين ينتظرونه لفهم الإجابة الصحيحة، أو الأبناء الذين سيجدون في البرنامج فهمًا لما يحاولوا معرفته ويثبتهم بصورة صحيحة ما يبني عندهم وعيًا ويقينًا.