محافظ أسيوط يعلن تجهيز 4202 مسجداً و151 ساحة لأداء صلاة عيد الفطر

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عن الإنتهاء من كافة الاستعدادات والتجهيزات لاستقبال عيد الفطر المبارك، وتجهيز ساحات صلاة عيد الفطر المبارك وعددها 151 ساحة لصلاة عيد الفطر المبارك لهذا العام 1445هـ/ 2024م بالإضافة إلى 4202 مسجدًا على مستوى مراكز ومدن وأحياء المحافظة المحافظة لافتا إلى إنه سيؤدي صلاة العدي بساحة أرض الملاعب أمام ديوان عام المحافظة برفقة القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية والدينية مقدماً التهنئة إلى أبناء محافظة أسيوط والشعب المصري العظيم داعياً المولى عز وجل أن يعيدها علينا جميعا بالخير واليمن والبركات وأن ينعم علينا بالخير الدائم الوفير

جاء ذلك خلال لقاءه مع فضيلة الشيخ الدكتور محمو جاهين وكيل وزارة الأوقاف لمناقشة الترتيبات النهائية الخاصة بخطة المساجد والساحات المقرر إقامة صلاة عيد الفطر المبارك بها على مستوى المراكز والمدن.

وأكد محافظ أسيوط إنه تم التبيه على رؤساء المراكز والمدن بالتنسيق مع الأوقاف بشأن أماكن ساحات صلاة العيد التي تم تحديدها والإعلان عنها مع التأكد من الإنتهاء من صيانة ورفع كفاءة الطرق المؤدية إليها فضلاً عن رفع مستوى النظافة العامة وتكثيف حملات رفع القمامة وإزالة التعديات والإشغالات بشكل يومي من مختلف الشوارع والأحياء السكنية بمراكز ومدن أحياء المحافظة.

كما وجه اللواء عصام سعد – خلال اللقاء – قيادات مديرية الاوقاف بحظر استخدام أية ساحات لصلاة العيد غير مرخص لها مع تكثيف عمليات النظافة لجميع المساجد قبل صلاة عيد الفطر المبارك وتشكيل غرفة عمليات بالمديرية وغرف فرعية داخل كل إدارة على مستوى مدن المحافظة للتواصل مع الغرفة الرئيسية بالديوان العام على مدار 24 ساعة لمتابعة أعمال النظافة والوقوف على مجريات الأمور خلال صلاة العيد والتأكيد على أئمة المساجد بالالتزام بكافة التعليمات الوزارية.

من جانبه أوضح فضية الشيخ الدكتور محمود جاهين أن صلاة عيد الفطر ستقام في جميع مساجد المحافظة بواقع 4202 مسجدًا فضلا عن 151 ساحة بمختلف مراكز ومدن وقرى وأحياء المحافظة وتم وضع خطة توزيع الخطباء والأئمة بمساجد وساحات الصلاة وتجهيز عدد من الخطباء الاحتياطي تحسبًا لوقوع طارئ لأي خطيب أو إمام مسجد قبل صلاة العيد بجانب تجهيز المساجد ومتابعتها المستمرة من جانب المفتشين ومديري الإدارات وتوفير الفرش اللازم وكل المستلزمات منوهًا إلى تشكيل غرفة عمليات بالمديرية والمتابعة المستمرة مع الوزارة لمتابعة صلاة عيد الفطر المبارك وفقًا لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ومحافظ أسيوط مع التأكيد على أن مديرية الأوقاف وحدها هي المنوط بها الإعداد لصلاة العيد سواء بالمساجد أم بالساحات الملحقة بها في إطار ولايتها الشرعية والقانونية على المساجد بإعتبارها من الولايات العامة التي تقوم بها مؤسسات الدولة.