مراجعة وصيانة 321 منظومة شبة وكلور بمحطات مياه الشرب بسوهاج

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج، برئاسة المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب، عن مراجعة وصيانة عدد 321 منظومة شبة وكلور بمحطات مياه الشرب بجميع مراكز المحافظة، وذلك لإطالة عمرها الإفتراضي والاستدامة في العمل وتقديم خدمات متميزة وأفضل للمواطنين.

وقال رئيس مياه سوهاج أن إدارة منظومة الكلور تعمل بشكل مستمر بالتنسيق مع إدارة السلامة والصحة المهنية على مدار اليوم للتعامل الفوري مع أي تسريب للكلور قد يحدث في المحطات بالإضافة إلى تدريب العاملين بالمحطات للتعامل بالطريقة الصحيحة مع منظومة الكلور وإجراء الصيانة في حضورهم لرفع كفاءتهم العملية

وقال المهندس رمضان شعبان رئيس قطاع التشغيل والصيانة أنه جارى مراجعة وصيانه 255 منظومة كلور بمحطات المياه على مستوى المحافظه للتأكد من انتظام حقن الكلور بوحدات المحطات وضبط الجرعات للكلور .

وأضاف رئيس قطاع التشغيل والصيانة أنه جاري مراجعة وصيانة عدد 25 منظومة كلور بمركز البلينا و32 منظومة بمركز جرجا و25 منظومة كلور بدار السلام و22 بمركز المنشاه و41 منظومة بمركز سوهاج و40 منظومة بمركزي أخميم وطهطا و21 منظومة بمركز ساقلتة وعدد 19 منظومة بمركز المراغة و12 منظومة بمركز جهينة وعدد 18 منظومة بمركز طما هذا بالإضافة إلى إصلاح وصيانة عدد 66 منظومة شبة بجميع محطات المياه بجميع المراكز .

وفي سياق متصل تفقد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، مشروعات الإحلال والتجديد لشبكات انحدار الصرف الصحي بمدينة سوهاج، بتكلفة تبلغ 40 مليون جنيه، والتى من المقرر الانتهاء منها فى نهاية أبريل الجارى.

وقالت إنجى جمال مدير العلاقات العامة الداخلية والخارجية، أن رئيس مياه سوهاج شارك العاملين بقطاع جنوب الإفطار، فى لفتة تقديرية لمجهودات العاملين ولانتظام العمل داخل جميع مواقع الشركة خلال شهر رمضان، ووصول المياه للمواطنين فى جميع الأوقات بجودة عالية وكميات مناسبة.

ومن الجدير بالذكر، أنه تم عقد لقاء مفتوح مع العاملين، تناول استعدادات الشركة لتأمين وصول مياه الشرب للمواطنين خلال شهر رمضان، واستعراض أهم ما قامت به الشركة خلال الفترة الأخيرة لتحسين مستوى دخل العاملين، وكذلك بحث مطالبهم وكيفية تحقيقها.