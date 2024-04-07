رئيس الإدارة المركزية لجمارك الدخيلة يحقق في واقعة تهريب الرمال البيضاء بالإسكندرية

امر مجدى كمال الشهاوى رئيس الادارة المركزية لجمارك الدخيلة بغرب الاسكندرية بسرعة اتخاد الاجراءات القانوية ضد احد الشركات قامت بمحاولة تهريب كميات كبيرة من الرمال البيضاء بالمخالفة للقانون

كان الشحات الغتورى رئيس مصلحة الجمارك قد تلقى اخطارا من الدكتور ياسر يسرى خليل رئيس هية الميناء الدخيلة يفيد ضبط محاولة تهريب كمية من الرمال البيضاء دون موافقة وزارة البترول والثروة المعدنية بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك رقم ۲۰۷ لسنة ۲۰۲۰ ولائحته التنفيذيةرقم ٤٣٠ لسنة ٢٠٢١ وقانون الإستيراد والتصدير رقم ١١٨ لسنة ١٩٧٥ ولائحته التنفيذية.

ففى أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على البضائع المصدرة فى لجنة الفحص والمعاينة برئاسةياسر محمد عبد الهادي العتوي -مدير إدارة اللوجيستية ومحمد جابر بدوي مدير جمرك الصادر تم تشكيل لجنة جمركية من إبراهيم محمد قمره مدير التعريفة وابراهيم على اسماعيل مأمور التعريفة وعصام لبيب عزيز مدير الحركة و نشأت محمود عثمان مدير الحركة وإبراهيم رجب إبراهيم ووائل أنور الخياط وكريم محمد جابر مأمورى الحركة لمعاينة مشمول بيان جمركى جمركي باسم شركة أ . م . ك مصدرة الى دولة سلوفانيا والصنف طبقا للمستندات المقدمة ٤ حاويات بعد ۸۰ جامبو رمال صفراء بوزن ۱۱۰ طن، بالمعاينة الفعلية تبين وجود عدد ٢٤ جامبو رمال بيضاء مخبأة وموزعة على جميع الحاويات مخبأة أسفل الرمال الصفراء من الداخل

قرر مجدي كمال الشهاوي رئيس الإدارة المركزية لجمارك الدخيلة إتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار الجهات المختصة .

وقامت الشركة بتقديم طلب للتصالح مع الجمارك وقامت بسداد التعويضات الجمركية المستحقة والتي بلغت قيمتها ١٦٣ ألف و٢٣٠ جنيه.يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على كافة المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهريب الجمركى.