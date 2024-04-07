قاصد يكرم الطالبات الفائزات في مسابقة تحدي القراءة العربي بمدارس أبو تشت

كرم المهندس عبدالمنعم قاصد مدير عام إدارة أبوتشت التعليمية شمال محافظة قنا، اليوم الأحد 2024/4/7 بمكتبه الطالبات الحاصلات علي المراكز الأولى في مسابقة تحدي القراءة العربي للموسم الثامن علي مستوي مديرية التربية والتعليم بقنا لللعام الدراسي 2024/2023.

جاء ذلك بحضور عبدالرؤوف عبدالواحد مدير المتابعة وتقويم الأداء الملقب رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام ومحمد ذكي موجه المكتبات وحدادي صابر مسؤول الأمن وحمادة حمدون مدير مدرسة الشيخ ابوالفتوح الثانوية المشتركة.

وشملت فعاليات التكريم الطالبة رهف متولي محمد بمدرسة الحرية الرسمية للغات الفائزة بالمركز الثامن علي مستوي مديرية التربية والتعليم بقنا للمرحلة الابتدائية والطالبة فاطمة عبدالرازق احمد بمدرسة عمر بن الخطاب الإعدادية الفائزة بالمركز الثاني وريم متولي محمد بمدرسة الحرية الرسمية للغات الفائزة بالمركز السابع علي مستوي المديرية للمرحلة الإعدادية والطالبات مريم كرم شوقي بمدرسة ابوتشت الثانوية بنات الفائزة بالمركز الثاني وفاطمة القذافي اسماعيل بمدرسة الشيخ ابوالفتوح الثانوية الفائزة بالمركز الرابع وشهد متولي محمد بمدرسة ابوتشت الثانوية بنات الفائزة بالمركز الخامس علي مستوي المديرية للمرحلة الثانوية.

كما شمل فعاليات التكريم اخصائي المكتبات نادية عبدالمنعم عبدالشافي ونظمي سلام عبدالعال وحسام الدين قاسم.

من جانبه، هنأ قاصد الحضور بمناسبة اقتراب عيد الفطر المبارك، معرباً عن خالص تهانيه للطالبات الفائزات بالمراكز الأولي، ولأخصائي المكتبات، وإدارة المدارس وتوجية المكتبات بالإدارة.

كما أشار إلى أهمية القراءة اليومية، لأنها تكسب المعرفة والمهارات، وتنمي الوعي والقيم، وتعزز المواهب، وصولاً إلى مجتمع المعرفة، فضلاً عن الحفاظ على اللغة العربية لغة القرآن الكريم. مؤكدا على دور المكتبة في غرس القيم والمبادئ في نفوس الطلاب.

وأكد مدير عام الإدارة دعمه لمسابقات القراءة المختلفة، داعياً طلابه وطالباته في المدارس إلى المشاركة فيها من أجل الحصول على أعلى المراكز وتحقيق المزيد من النجاحات.

قرار مجلس الوزراء بشأن إجازة العيد:

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد قرر أن تبدأ إجازة عيد الفطر 2024 يوم الثلاثاء الذي يوافق 9 أبريل 2024، وتستمر حتى الأحد الموافق 14 من الشهر نفسه، ومن المقرر أن يكون الإثنين أول يوم عمل لموظفي الدولة بعد إجازة العيد.