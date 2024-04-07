حزب الله يقصف مربضًا مستجدًا لمدفعية الاحتلال في موقع المنارة

استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله" مربضاً ‏مُستجداً لمدفعية العدو في محيط موقع المنارة بقذائف المدفعية .‏

وقال حزب الله في بيان : دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‌‌‏‌‏‌‌‌‌‌‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة ( 1:45 ) من بعد ظهر يوم الأحد 07-04-‌‏2024 مربضاً ‏مُستجداً لمدفعية العدو في محيط موقع المنارة بقذائف المدفعية.‏

كما نشر الإعلام العسكري لكتائب القسام مقطع فيديو بعنوان " ستحترقون" وظهر فيه عدة مواقع وآليات تابعة للاحتلال الإسرائيلي، وهي تحترق بعد استهدافها المقاتلين.

كما ظهر في الوفيديو لحظات قنص جنود الاحتلال وتفجيرهم، ومباني مفخخة قضت على أعداد كبيرة منهم وغيرها من مشاهد .

وقالت القسام في الفيديو : "قد تكونوا قادرين على دخول شوارع غزة، لكنكم ستحترقون، بعزم مقاتلينا الأشداء".