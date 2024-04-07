صحة الشرقية تناقش خطة العمل خلال فترة عيد الفطر المبارك

عقد الدكتورهشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، تزامناً مع قرب حلول عيد الفطر المبارك، اجتماعاً مع مديري الإدارات الصحية، ومديري المستشفيات العامة والمركزية والنوعية بالمحافظة.

جاء ذلك اليوم الأحد في حضور مدير عام الصيدلة، ومدير عام الشئون المالية والإدارية، ومديري الإدارات الفنية بالمديرية، لمناقشة خطة العمل الفترة القادمة، خاصةً خلال فترة عيد الفطر المبارك، والتي تتضمن محاور وآليات تقديم الخدمة العلاجية والوقائية.

بدء وكيل الوزارة الاجتماع بتهنئة الحضور بقرب حلول عيد الفطر المبارك أعاده الله علينا وعلى مصرنا الغالية الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات، مؤكداً إلتزام مديري الإدارات الصحية ومديري المستشفيات بإجراءات التأمين الطبي، ورفع درجة الاستعداد القصوى بجميع منافذ تقديم الخدمة الطبية بالمحافظة، خلال فترة عيد الفطر المبارك، مع وضع خطة مرور مكثفة عليها، والتأكد من جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين خلال عطلة العيد، والتأكد من توافر الأمصال واللقاحات، وفصائل الدم المختلفة ومشتقاته بالمستشفيات، وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية، والمخزون الاستراتيجي منها.

ووجه وكيل الوزارة بمضاعفة أدوية الطوارئ بالصيدلية الموحدة للاستقبال والطوارئ والتي تعمل على مدار الـ٢٤ ساعة، مع التأكيد على عمل العيادات المسائية، وتواجد القوي البشرية في أماكن تقديم الخدمة، وسرعة الاستجابة في التعامل مع الحالات المرضية ومصابي الحوادث، من خلال الفرق الطبية بأقسام الاستقبال والطوارئ، موجهاً أيضاً بالتواجد الفعلي للمدير المناوب، ولفرق خدمة المواطنين بالمستشفيات، وسهولة تواصل المواطنين مع الجهاز الإشرافي بكل منشأة طبية، والعمل علي نمو مؤشرات أداء العمل بالمستشفيات والمراكز الطبية والوحدات الصحية بمحافظة الشرقية.

طنا وجه الدكتور هشام مسعود، مديري المستشفيات بالمتابعة المستمرة للأقسام الطبية المختلفة، وخاصة الأقسام الحرجة، مثل قسم الاستقبال والطوارئ، والعنايات المركزة، والكلي الصناعي، والتأكد من انتظام جلسات الغسيل الكلوي، والانتهاء من أي قوائم انتظار خاصة بالعمليات الجراحية، ومتابعة تطبيق كافة معايير الجودة وسياسات مكافحة العدوي بالأقسام، وإتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية، والإجراءات الصحيحة للتخلص الآمن النفايات الطبية الخطرة بها، موجهاً بمتابعة لوحات الكهرباء والمخارج والتمديدات الخاصة بها، ومفاتيح الكهرباء داخل جميع الأماكن والغرف، والتأكد من سلامتها وتغطية جميع الكابلات الكهربائية، ومتابعة المولدات الكهربائية، وطفايات الحريق، وإجراءات التخلص من الكهنة، وتنفيذ أعمال الصيانة الدورية للأجهزة الطبية وغير الطبية بصورة منتظمة.

وطالب وكيل الوزارة بانتظام عمل الوحدات الصحية والمراكز الطبية من الساعة ٨ ص وحتى الساعة ٨ م خلال عطلة العيد، والتزام الفرق الطبية بتقديم الخدمات الطبية ضمن خطة المبادرات الرئاسية الصحية المختلفة، مع استمرار صرف الألبان المدعمة للأطفال خلال الفترات الصباحية، وكذلك إجراء تحليل هرمون الغدة الدرقية للأطفال حديثي الولادة، وغيرها من الخدمات الصحية، بالمقرات والمواعيد الأسبوعية المحددة لذلك، والمعلن عنها بالصفحات الرسمية لكل إدارة صحية.