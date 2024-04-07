ترقب بديوان عام الشرقية قبل إعلان حركة المحافظين

إعمالًا لنص المادة 25 من القانون 43 لسنة 1979: «يُعتبر المحافظون مستقلون بحكم القانون بانتهاء فترة رئاسة رئيس الجمهورية، ويستمرون في مباشرة أعمال وظائفهم إلى أن يعين رئيس الجمهورية الجديد المحافظين الجدد»، وهو ما تم تأكيده في الثاني من أبريل الجاري، عقب أداء الرئيس عبدالفتاح السيسي لليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة، مدتها 6 سنوات وتنتهي 2030.

ووفقًا لهذه المادة؛ لا زال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، يُباشر مهام عمله، في تسيير الأعمال حتى يتم تعيين محافظ جديد للشرقية من قبل رئيس الجمهورية، خاصة وأن مدة غراب في المحافظة قاربت على الخمس سنوات ونصف، حيث تم تعينه في الأول من أغسطس من عام 2018، قبل أن يتولى رئاسة جامعة قناة السويس خلال الفترة من 2014 إلى 2018.

وعلى عادته اليومية، يذهب غراب الحاصل على جائزة الدولة التشجيعية في العلوم الطبية عام 2003، إلى مكتبه في الطابق الأول العلوي بالديوان العام بمبنى المحافظة، لمتابعة أعماله والمشروعات الجاري العمل بها، إلا إنه لا يحق له قبل الحركة الجديدة، نقل أي قيادة محلية، أو فرض رسوم بنطاق محافظته.

وخلال هذه الفترة، بدأ محافظ الشرقية في تكليف قيادات المحافظة في حضور بعض المناسبات الرسمية نيابًة عنه، منها حضور المهندس سامي معجل السكرتير العام المساعد للمحافظة نيابًة عنه؛ ختام فعاليات الدورة الرمضانية للمديريات الخدمية في ألعاب خُماسي «كرة القدم، تنس الطاولة، الشطرنج» والتي نظمتها مديرية الشباب والرياضة بالصالة المغطاة بمدينة الزقازيق بمشاركة لاعبي المديريات الخدمية والهيئات والمراكز والمدن والأحياء والديوان العام.

وقام السكرتير العام المساعد بالإنابة عن محافظ الشرقية، بتسليم الفريق الفائز؛ كأس البطولة والميداليات الذهبية، تقديراً لمشاركتهم وفوزهم المستحق في الدورة الرمضانية مشيداً بالمستوى المتميز للمشاركين بالدورة الرمضانية والذي ساده التميز واللياقة البدنية العالية.

وقبلها بساعات، باشر بنفسه الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أعمال الرصف والتوسعة والازدواج الجارية بطريق «أبو حاكم ميت أبو علي - طحلة بردين - بني صالح» بطول 22 كم وبتكلفة إجمالية 200 مليون جنيه بالإضافة الى مبلغ 62 مليون جنيه، كاعتماد إضافي لسرعة الانتهاء من الاعمال الجارية بالطريق والذي يمثل محورًا مروريًا يربط مدينة الزقازيق بالطريق الاقليمي عند نزلتي «بني صالح- السعديين» و«محافظات القاهرة والقاهرة الكبرى» فضلا عن ربطه بمدن بلبيس والعاشر من رمضان ومنيا القمح، ويستوعب الكثافات المرورية القادمة من جنوب الدقهلية ويُساهم في تخفيف حدة الزحام داخل مدينة الزقازيق، مؤكدا في آخر تصريح له حتى الآن: أن المحافظة تشهد طفرة حقيقية في قطاع الرصف تماشيًا مع خطة التطوير والتجميل التي تشهدها مدن المحافظة.

ومن المتوقع، أرجاء أي قرارات بشأن تعيين محافظين جُدد لقرب حلول عيد الفطر المبارك، والتي تتطلب استعدادات قصوى في جميع المرافق الحيوية والمصالح الحكومية، وتنفيذ الإجراءات التي اتخذتها الدولة لراحة وتأمين المواطنين خلال إجازة عيد الفطر المبارك، في ظل حالة ترقب من المهتمين بالشأن العام داخل المحافظة في إمكانية الاستفادة من خدمات نائبي المحافظ الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبنى عبد العزيز، والذين أصبح لديهم خبرة تزيد عن أربع سنوات ونصف في إدارة شؤون المحافظة حيث تم تعيينهم في منصبي نائب المحافظ في السابع والعشرين من شهر نوفمبر عام 2019.