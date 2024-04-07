عامل يصيب سائق بطلق ناري بأخميم

أصيب سائق في بداية العقد الرابع من العمر تقيم بدائرة مركز أخميم شرق محافظة سوهاج، بطلق نارى بالفخذ الأيسر تعدى عليه عامل بالضرب بسلاح ناري كان بحوزته وإحداث إصابته بسبب خلافات على أولوية المرور بالطريق العام وجرى نقله لمستشفى سوهاج الجامعى الجديد لتلقى العلاج وتم ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة بإرشاده وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارا من العميد رئيس مباحث المديرية يفيد تلقي مركز شرطة أخميم بلاغا بإصابة سائق بطلق نارى على يد عامل بدائرة المركز .

إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمكان الواقعة وبالفحص تبين إصابة "محمود . ا . م . س" 32 سنة سائق يقيم بدائرة المركز بطلق ناري بالفخذ الأيسر .

وبسؤال المصاب إنهم "مؤمن . ا . م . ع" سنة 50 سنة عامل يقيم بدائرة المركز بالتعدي عليه بالضرب وإطلاق عيار من سلاح ناري كان بحوزته مما نتج عنه إصابته المشار إليها بسبب أولوية المرور بالطريق .

تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم بإرشاده وبمواجهته اقر بإرتكاب الواقعة لذات السبب، تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .

وفي سياق آخر شهد الطريق الصحراوي الشرقي بدائرة مركز أخميم شرق محافظة سوهاج وقوع حادث اصطدام سيارة نقل بأخرى نقل المقطورة من الخلف حال توقفها على جانب الطريق لتغيير الإطارات نتج عنه إصابة قائد السيارة الأولى بجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وجرى رفع آثار الحادث وتسيير حركة السير بعد أن توقفت جزئيًا جرّاء الحادث ونقل المصاب لمستشفى سوهاج الجامعي وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى مدير أمن سوهاج إخطارًا من مساعده لفرقة الشرق يفيد تلقي مركز شرطة أخميم بلاغا بوجود حادث تصادم ومصاب بالطريق الصحراوي دائرة المركز .

إنتقل لمكان الحادث مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص تبين أنه أثناء سير السيارة نقل تابعة لشركة خاصة قيادة "خالد . ا . ا"51 سنة سائق يقيم بمحافظة القليوبية بالطريق الصحراوي الشرقي دائرة المركز اصطدم بالسيارة نقل بمقطورة قيادة "عبد الرحمن . م . ا" 35 سنة سائق يقيم بمحافظة المنيا حال توقفها على جانب الطريق لتغير الإطارات وانحرف وانقلب على جانب الطريق .

ونتج عن الحادث إصابة قائد السيارة الأولى بجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وجرى نقله لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة لتلقي العلاج، تم رفع آثار الحادث وتسيير حركة السير والتحفظ على السيارتين .

وبسؤال قائدي السيارتين قررا بمضمون ما سبق ونفيا الشبهة الجنائية وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .