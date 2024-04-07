استعدادات لاستقبال المصلين في ليلة ختم القرآن بمساجد الإسماعيلية

أنهت مساجد الإسماعيلية اليوم الأحد استعداداتها لاستقبال الالف المصلين لأداء صلاة القيام وذلك في الليلة الأخيرة من الليالي الوترية بشهر رمضان المبارك والتي يتوافق فيها المساجد بختام تلاوة القرآن الكريم ودعاء الختمة .

ورصدت بوابة الوفد الالكترونية تجهيزات واسعة بعدد من المساجد الكبيرة حيث تم فتح مساحات واسعة في محيط المساجد الكبرى وفرشها بالمصليات لاستقبال الأعداد المتزايدة في ليلة 29 من رمضان .وتم الدفع بأعداد من المقاعد والسجاجيد لتهيئة الاماكن للمصلين في صلاة التراويح والتهجد .كما تم اقامة سرادقات إضافية واماكن للسيدات لاستيعاب أعداد المصليات خلال ساعات الليل.

فيما أعلنت مساجد فتح أبوابها للاعتكاف في الليلة الأخيرة لجميع المواطنين لتناول طعام الإفطار والسحور على مدار اليوم داخل المسجد .

وتشهد مساجد محافظة الإسماعيلية إقبالاً كبيراً في أواخر شهر رمضان، خصوصاً المساجد التي تفتح أبوابها للمعتكفين في العشر الأواخر من الشهر الكريم؛ وتلعب الأجواء الروحانية و المميزة لتلك المساجد دوراً مهماً في جذب الآلاف يومياً.





دروس وحلقات ذكر ومسابقات

وقال الدكتور محمد سليمان امام وخطيب مسجد بدر بحي الشيخ زايد بمدينة الإسماعيلية أنه تم اقامة سرادقات إضافية واماكن للسيدات لاستيعاب الأعداد الكبيرة المتوقع توافداها على المسجد في الليلة الوترية الأخيرة من شهر رمضان المبارك.واكد أن المسجد مفتوح أبوابه للجميع لتقديم دوره خلال شهر رمضان المبارك حيث قدم أنشطة عديدة منها حلقات ذكر وقراءة القرآن الكريم، وكذا تنظيم لقاءات ثقافية دينية للمصلين بالإضافة إلى عقد مسابقات للأطفال والشباب ومسابقات في القرآن الكريم كما يتم تنظيم افطار وسحور جماعي للمعتكفين والمصلين الراغبين طوال العشر الأواخر من رمضان.

ورصدت بوابة الوفد الالكترونيه فتح الحدائق الملحقة بمسجد الرحمن الرحيم بحي جاردن سيتي وإقامة مصليات خارجية للنساء لاستيعاب الأعداد المتزايدة من المصلين ليشهدوا شعائر صلاة القيام ودعاء ختم القرآن.

ويختتم الشيخ اشرف ندا أمام مسجد أبو بكر الصديق اليوم ختمة رمضان التي بدأت في أول ليالي رمضان .



وقال الشيخ اسماعيل احمد اسماعيل وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية أن المساجد استعدت لاستقبال شهر رمضان حيث تم إجراء عمل الصيانات البسيطة اللازمة للمساجد، ومراجعة دورات المياه والتشديد على النظافة الكاملة للفرش والمسجد من الداخل والخارج، ورش وتعقيم المساجد ضمن الإجراءات الوقائية للحفاظ على صحة المصلين المترددين على المسجد في جميع الصلوات، خاصة وأن المساجد تشهد أعداد غفيرة في ظل حرص المواطنين على أداء صلاة الجماعة خلال شهر رمضان خاصة في صلاة التراويح.