إصابة سائق في حادث سير بصحراوي سوهاج الشرقي

شهد الطريق الصحراوي الشرقي بدائرة مركز أخميم شرق محافظة سوهاج، وقوع حادث اصطدام سيارة نقل بأخرى نقل المقطورة من الخلف حال توقفها على جانب الطريق لتغيير الإطارات نتج عنه إصابة قائد السيارة الأولى بجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وجرى رفع آثار الحادث وتسيير حركة السير بعد أن توقفت جزئيًا جرّاء الحادث ونقل المصاب لمستشفى سوهاج الجامعي وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى مدير أمن سوهاج إخطارًا من مساعده لفرقة الشرق يفيد تلقي مركز شرطة أخميم بلاغا بوجود حادث تصادم ومصاب بالطريق الصحراوي دائرة المركز .

وإنتقل لمكان الحادث مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص تبين أنه أثناء سير السيارة نقل تابعة لشركة خاصة قيادة "خالد . ا . ا"51 سنة سائق يقيم بمحافظة القليوبية بالطريق الصحراوي الشرقي دائرة المركز اصطدم بالسيارة نقل بمقطورة قيادة "عبد الرحمن . م . ا" 35 سنة سائق يقيم بمحافظة المنيا حال توقفها على جانب الطريق لتغير الإطارات وانحرف وانقلب على جانب الطريق .

ونتج عن الحادث إصابة قائد السيارة الأولى بجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وجرى نقله لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة لتلقي العلاج، تم رفع آثار الحادث وتسيير حركة السير والتحفظ على السيارتين .

وبسؤال قائدي السيارتين قررا بمضمون ما سبق ونفيا الشبهة الجنائية وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .

وفي سياق آخر اندلع حريق في شقة سكنية بالطابق الرابع بأحد العقارات بدائرة قسم أول سوهاج بسبب عقب سيجارة نتج عنه احتراق بعض المخلفات وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده دون حدوث إصابات .

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد تلقي قسم شرطة أول سوهاج بلاغا باندلاع حريق في شقة سكنية بدائرة القسم .

إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث القسم وقوات الحماية المدنية لمحل الواقعة وبالفحص تبين نشوب الحريق بشقة في عقار بالطابق الرابع ملك "أحمد . م . ا . م" 27 سنة يقيم بدائرة القسم وتم الدفع بسيارة إطفاء وتمت السيطرة على الحريق وإخماد النيران قبل امتدادها إلى بقية الشقق السكنية المجاورة دون حدوث إصابات .

وبسؤال ملك الشقة قرر بمضمون ما سبق ورجح أن يكون سبب الحريق عقب سيجارة مشتعل ولم يتهم أحدًا بالتسبب فـي ذلك ونفى الشبهة الجنائية في الواقعة وأضاف باحتراق كمية من الكرتون المهمل داخل الشقة .

وتم إخطار الأدلة الجنائية للمعاينة الفنية وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .