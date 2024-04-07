فيرستابين يفوز بجائزة اليابان الكبرى للفورميلا وان

عاد بطل العالم الهولندي ماكس فيرستابين للهيمنة على سباقات بطولة العالم للفورميلا وان بفوزه بالمركز الأول في سباق جائزة اليابان الكبرى على حلبة سوزوكا صباح الأحد.

فبعد خسارته لسباق جائزة أستراليا الكبرى على حلبة ملبورن الاسبوع الماضي وانسحابه من السباق عاد ماكس فيرستابين ليسيطر على سباق جائزة اليابان الكبرى كما كان متوقعا بعدما انطلق من المركز الأول بعدما احتل المركز الاول في التجارب التأهيلية صباح السبت الماضي ليقود فريق ريد بول مجددا الى الصدارة .

ولم يكتفي فريق ريد بول بالمركز الأول بل جاء المكسيكي سيرجيو بيريز في المركز الثاني بينما واصل سائقي فيراري كارلوس ساينز و شارل ليكلير نتائجهما الرائعة في الموسم الحالي بأستراتيجية رائعة لفريق فيراري ليحققا المركزين الثالث والرابع بينما جاء لاندو نوريس سائق مكلارين في المركز الخامس و فرناندو الونسو سائق أستون مارتن في المركز السادس و جورج راسل سائق مرسيدس في المركز السابع .

جاء السباق مثيرا من بدايته حيث حدثت حادثة عنيفة في البداية بين دانيال ريكاردو سائق اربي و الكسندر ألبون سائق ويليامز ليتوقف السباق بنزول العلم الأحمر نصف ساعة لحين إعادة الانطلاقة من جديد .

بعد إعادة الانطلاقة بدأ ماكس فيرستابين في السيطرة على مقدمة السباق رغم محاولات زميله سيرجيو بيريز تقليل الفارق الا ان فيرستابين تمسك بالمقدمة ووسع الفارق إلى ثانية كاملة بينما نجحت استراتيجية فيراري في اللفات الأخيرة في وضع كارلوس ساينز و شارل ليكلير في المركزين الثالث والرابع .