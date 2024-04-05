جوتيريش: العملية العسكرية الإسرائيلية أحدثت دمارا غير مسبوق في غزة (فيديو)

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إن العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة أحدثت دمارا غير مسبوق بالقطاع على مدار 6 أشهر.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، أن شاحنات المساعدات تواجه العراقيل في الوصول إلى قطاع غزة، ويجب تسهيل الأمور لها.

وطالب إسرائيل بالتوقف عن استخدام الذكاء الاصطناعي في الحرب الدموية على قطاع غزة، فيما طالبت منظمة المطبخ العالمي بتحقيق مستقل في مقتل عمال الإغاثة التابعين لها في غزة.

قرار بوقف مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل بمجلس حقوق الإنسان

وقرر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، تنبي مشروع يدعو لمحاسبة إسرائيل على جرائم حرب محتملة وجرائم ضد الإنسانية في غزة، على الرغم من أن إسرائيل رفضته ووصفته بأنه "نص مشوه".

وطالب المجلس بوقف أي مبيعات أسلحة لإسرائيل على خلفية الحرب في قطاع غزة، في قرار أبدى فيه مخاوف من وقوع "إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين.

وصوتت 28 دولة لصالح القرار، وامتنعت 13 دولة عن التصويت، وعارضت 6 دول، بما في ذلك الولايات المتحدة وألمانيا. ودفع هذا القرار العديد من الممثلين في المجلس إلى الهتاف والتصفيق.

وشدد القرار على "ضرورة ضمان المساءلة عن جميع انتهاكات القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان من أجل وضع حد للإفلات من العقاب".

كما تم الإعراب عن "القلق البالغ إزاء التقارير التي تتحدث عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان والخروقات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك جرائم حرب محتملة وجرائم ضد الإنسانية في الأراضي الفلسطينية".

أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الجمعة، ارتفاع حصيلة ضحايا العمليات العسكرية الإسرائيلية في القطاع إلى 33091 قتيلا و 75750 مصابا منذ 7 أكتوبر الماضي.

وقالت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي: "إن الاحتلال الاسرائيلي ارتكب 5 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 54 شهيدا و 82 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية".

وأضافت: "لا زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

وأشارت إلى أن "حصيلة العدوان الإسرائيلي ارتفعت إلى 33091 شهيدا و 75750 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي".