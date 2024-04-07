11 مصابًا في حادث إنقلاب ميكروباص علي طريق الخارجة أسيوط

وقع منذ قليل حادث إنقلاب سيارة ميكروباص بالقرب من منطقة النقب علي طريق الخارجة أسيوط بمحافظة الوادي الجديد، أسفر عن إصابة 11 شخص.

وعلي الفور دفعت الحماية المدنية بـ 6 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الخارجة التخصصي وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وكان قد تلقي اللواء محمد أبوالليل مدير أمن الوادي الجديد، إخطارا من إدارة النجدة يفيد بوصول 11 مصابًا إلى مستشفى الخارجة التخصصي.

وورد إخطار أمنى إلى مدير أمن الوادى الجديد بأسماء المصابين في الحادث الذي وقع علي طريق الخارجة أسيوط بالقرب من منطقة النقب والذي أسفر عن إصابة " زياد أحمد سعد، 10 سنوات، محسن شعبان عبد الحليم، 37 سنة، عادل محمود سليمان، 61 سنة، عبد الله مهدي محمد، 20 سنة، محمد حسني صالح، 30 سنة، إيمان محمود عز الدين، 30 سنة، مها أحمد حسن، 28 سنة، سعدية أحمد شيخون، 52 سنة، محمود عادل محمود، 9 سنوات، محمد متولي عبد الرحمن، 67 سنة، سحر أحمد حسن، 41 سنة.

وتم نقلهم إلى مستشفى الخارجة التخصصي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.