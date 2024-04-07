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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

موعد مباراة مانشستر يونايتد وليفربول المرتقبة في الدوري الإنجليزي

صلاح في احد مباريات
صلاح في احد مباريات مانشستر يونايتد وليفربول

يحل ليفربول على ضيفا مانشستر يونايتد مساء اليوم الأحد في الجولة الثانية والثلاثين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب أولد ترافورد.

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ليفربول يضرب شيفيلد بثلاثية ويواصل الحفاظ على صدارة البريميرليج

ويسعى ليفربول للفوز على مانشستر يونايتد في ظل صراعه على صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، حيث تخطاه آرسنال بفارق نقطة بعدما خاض الجانرز مباراة الجولة الحالية قبل الريدز وأنتصر على برايتون ألبيون بثلاثية نظيفة.

يحتل الريدز وصافة البريميرليج برصيد 70 نقطة (31 مباراة) خلف آرسنال المتصدر (32 مباراة) بفارق نقطة، بينما يحتل مانشستر يونايتد المركز السادس ب48 نقطة.

موعد مباراة مانشستر يونايتد وليفربول:

تنطلق مباراة مانشستر يونايتد وليفربول في الرابعة والنصف مساء اليوم الأحد بتوقيت القاهرة، بالإضافة للساعة الخامسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، السادسة والنصف بتوقيت الإمارات. 

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