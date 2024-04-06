ليفربول يخطط لضم لاعب ريال مدريد

أبدي مسؤولو نادي ليفربول الإنجليزي، عن رغبتهم في التعاقد مع أحد نجوم فريق ريال مدريد، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأفادت التقارير، بأن ليفربول يرغب منذ موسمين فى التعاقد مع اللاعب الأوروجويانى الشاب فيدى فالفيرى لاعب ريال مدريد الإسبانى.

حيث كشف موقع "Tame Talk" الإنجليزى، أن ليفربول مستعد يرغب في الحصول علي اهتمامات النجم الأوروجويانى فالفيردي، ويُمكن أن يُقدم عرضًا قياسيًا محتملًا لناديه ريال مدريد.

وأكد التقرير أن ليفربول جاهز لتقديم ما يقرب من 129 مليون جنيه إسترلينى لريال مدريد؛ من أجل ضم فالفيردى، ومع حاجة النادى الملكى للاعبين مع وصول كيليان مبابى فى الأشهر المقبلة فقد يتغير الوضع.

جدير بالذكر أن فالفيردى جزءًا أساسيًا فى خطط ريال مدريد، حيث يمتد عقده الحالى فى العاصمة الإسبانية حتى عام 2029.