هالة صدقي: يوسف شاهين أطلق عليا لقب محمود مليجي النساء

حلت النجمة هالة صدقي ضيفًا على الإعلامي عمرو أديب، في حلقة جديدة من حلقات برنامجه الجديد «BIG TIME PODCAST».

حلقة هالة صدقي مع عمرو أديب

أكدت الفنانة هالة صدقي، أن المخرج يوسف شاهين أطلق عليها لقب محمود مليجي النساء بعد دورها في فيلم “هي فوضي”، متابعة:"يوسف شاهين عملت مشهد معاه في فيلم هي فوضي وبعد ما خلصت قالي والدموع في عينه إنتي محمود مليجي النساء".

واضافت:"واعتبرت وقتها نفسي دخلت معهد السينما وخدت الدكتوراه".

وتحدثت الفنانة هالة صدقي، عن أغرب موف تعرضت له بعد دور صفصف في مسلسل جعفر العمدة.

وكشفت عن موقف تعرضت له بعد مسلسل جعفر العمدة، متابعة:" صدقي: “فاكرة في الصيف قابلت كلاس جدا ولطيفة وجت اتصورت معايا وبعدين قالتلي ممكن تشتميني قلتلها نعم، قالتلي اشتميني بليز قلتلها غبية قالتلي متشكرة جدًا، صفصف ورتني حاجات كتير”.

تشارك الفنانة هالة صدقي، في الموسم الرمضاني المقبل 2023 بمسلسل "العمدة" للنجم محمد رمضان، وكشفت الأولى في تصريحات صحفية صباح اليوم عن دورها في العمل، مؤكدة أنها لا تجسد شخصية والدة البطل خلال الأحداث.

صدقي في مسلسل العمدة

وقالت هالة صدقي في تصريحتها، إنها دائمًا ما تبحث عن الاختلاف في الشخصيات التي تجسّدها على الشاشة بعيدًا عن التكرار.

وتعمل صدقي حاليًا على تصوير مشاهدها بالعمل، موضحًة إنها لا تقوم بدور والدة محمد رمضان كما تردد أخيرًا، فضلًا عن أحداثه في إطار دراما اجتماعية ليس لها علاقة بالصعيد.

وعن العمل مع الفنان محمد رمضان، قالت إنها سعيدة لتكرار تعاونها معه بعد فيلم "آخر ديك في مصر" الذي عرض عام 2017.

وأشادت الفنانة هالة صدقي، أن محمد رمضان متميز ومجتهد ويستحق المكانة التي وصل لها.

واوضحت هالة صدقي، أنها تتعاون في مسلسل "العمدة" وللمرة الأولى مع

المخرج محمد سامي، مضيفة بقولها: سعيدة بالتعاون معه، وكنت أتمنى العمل معه، خصوصًا وأنه من المخرجين الذين يمتلكون أدواتهم، ويُحب الممثل وإداراته بطريقة صحيحة".

وتابعت: كان يفعل عاطف الطيب، وهناك مخرجون من الجيل الجديد كل منهم له بصمته الخاصة والمميزة مثل محمد سامي وماندو العدل، لديهم قدرة على إدارة موهبة الفنان وإخراجها بشكل أفضل على الشاشة.