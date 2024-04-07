موعد مباراة الهلال والنصر في موقعة السوبر السعودي

يواجه الهلال، نظيره النصر يوم الإثنين المقبل في مباراة نصف نهائي كأس السوبر السعودي، في موقعة من العيار الثقيل بينهما والتي تستضيفها الإمارات.

يلتقي النصر والهلال على ستاد محمد بن زايد يوم الإثنين المقبل، بينما يستعد الاتحاد لمواجهة الوحدة في السابعة من نفس اليوم بتوقيت القاهرة على ملعب آل نهيان.

تقام موقعة الهلال والنصر في مدينة أبوظبي في دور نصف نهائي السوبر، بعدما قرر الاتحاد السعودي لكرة القدم إقامة كأس السوبر في الإمارات بمشاركة 4 فرق .

ستكون بطولة كأس السوبر السعودي في الفترة من 8 إلى 11 أبريل بمشاركة 4 فرق الوحدة والاتحاد والهلال والنصر.

موعد مباراة الهلال والنصر:

يلتقي النصر مع نظيره الهلال يوم الإثنين على ستاد محمد بن زايد في الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة والنصف بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، الحادية عشر والنصف بتوقيت الإمارات.