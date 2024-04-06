مشكلة تورم القدمين والساقين في الصيف.. طبيب يوضح الأسباب

يعد تورم القدمين والساقين مشكلة شائعة في الصيف، وأكد الجراح إيفجيني شيرييف في مقابلة مع بوابة MedikForum.ru أنه في الأيام الأكثر حرارة، يمكنك أن تشعر فجأة كيف أصبح الجينز أو الأحذية المعتادة الخاصة بك فجأة ضيقة وغير مريحة.

وأشار الطبيب إلى أنه في طقس الصيف الحار، يمكن أن يحدث تورم كبير في الساقين والقدمين، خاصة بعد الجلوس لفترة طويلة.

في أغلب الأحيان، يختفي احتباس الماء في الساقين من تلقاء نفسه بعد مرور بعض الوقت - يمكن أن تنتفخ الأطراف بهذه الطريقة حتى عند الأشخاص الأصحاء.

وقال شيرييف: "إن سبب تورم الساقين في الصيف هو عادة أن الجسم، الذي يحاول الحفاظ على درجة حرارته عند مستوى ثابت، يوسع الأوعية الدموية - ونتيجة لذلك، تتباطأ حركة الدم، ويحدث بعض الركود والتورم".

وبالتالي، فإن تورم الساقين والقدمين يشير إلى احتباس السوائل يحدث هذا غالبًا بشكل خاص عند النساء (يعانين من تورم الساقين والقدمين أكثر من الرجال) وكبار السن.

متي يكون تورم الساق خطيرا؟

عندما يكون تورم الساق خطيرا، ويقول الطبيب: إن أسباب تورم الساقين كثيرة، وكلها تؤدي في النهاية إلى مشاكل في الجهاز الوريدي أو اللمفاوي، مما يؤدي إلى التورم بشكل مباشر، وإذا ضعف أداء الجهاز اللمفاوي أو الوريدي في الجسم، فقد تكون الاضطرابات التالية مخفية خلفه:

ضعف عضلة القلب (فشل القلب)

عدوى

اشتعال

ورم

مرض التمثيل الغذائي

السكري

أمراض الكلى

أمراض الكبد

مرض الغدة الدرقية

الوزن الزائد

عدم ممارسة الرياضة

تجلط الدم

اضطرابات الطعام

تناول الأدوية (الاستخدام غير المناسب لمدرات البول أو المسهلات)



"ولأشخاص الذين يعانون من مرض السكري أو مشاكل في الأعضاء الداخلية - الكبد والكلى - غالبا ما يعانون من خلل في البروتينات والمعادن والمياه، الأمر الذي يؤدي في النهاية إلى الوذمة.

وشدد شيرييف على أنه إذا كنت تعاني من تورم طويل الأمد في قدميك أو ساقيك أو كاحليك، فمن المهم استشارة الطبيب.

ما هو التورم؟

الوذمة هي تورم سببه احتباس كمية زائدة من السوائل داخل أنسجة الجسم. يمكن أن تصيب الوذمة أي جزء من الجسم. ولكنها غالبًا تتكوّن في الساقين والقدمين.

يمكن أن يؤدي الحمل وتناول بعض الأدوية إلى الإصابة بالوذمة وقد تحدث أيضًا نتيجة لمرض مثل فشل القلب الاحتقاني أو مرض الكلى أو القصور الوريدي أو تشمع الكبد.