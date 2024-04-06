طبيبة تشرح.. لماذا تحتاج الجسم إلى الأحماض الأمينية

أوضحت أخصائية التغذية إيفغينيا نوفيكوفا سبب حاجة الجسم إلى الأحماض الأمينية وكيفية تناولها، ويعرف كل من يهتم بصحته أنه من أجل التمتع بصحة جيدة، من الضروري تجديد نقص الفيتامينات والعناصر الدقيقة باستمرار، وتعتبر الأحماض الأمينية عنصرًا لا يقل أهمية في نمط الحياة الصحي، وسوف يساعدون على إطالة العمر النشط.

وتقول الخبيرة: "الأحماض الأمينية هي أساس البروتين وبالتالي كتلة العضلات، مما يجعلها ضرورية ليس فقط لتحسين الأداء الرياضي، ولكن أيضًا لوظائف الجسم اليومية".

تلعب الأحماض الأمينية دور المحفز المسرع لجميع العمليات تقريبًا في أجسامنا، بما في ذلك تخليق وتنظيم الهرمونات.

ما يقرب من نصف جميع البروتينات في الجسم هي الأحماض الأمينية، ونقص أحدهما له تأثير سيء على حالة الجسم بأكمله.

أهم الأطعمة التي تحتوي على الأحماض الأمينية

يوجد 20 حمضًا أمينيًا في جسم الإنسان، 9 منها تعتبر ضرورية، ولا يستطيع الجسم إنتاجها بمفرده لذلك، من الضروري التأكد من إمدادهم بالطعام، وهذا هو في المقام الأول الأطعمة البروتينية (اللحوم والأسماك والبيض ومنتجات الألبان والبقوليات).

وإذا كان نظامك الغذائي يحتوي على القليل جدًا من هذه الأطعمة أو لا يحتوي عليها على الإطلاق، فإن إضافة هذه الأحماض الأمينية الأساسية هو الحل الصحيح بالتأكيد.

الأحماض الأمينية ضرورية أيضًا للحفاظ على النوم الطبيعي، واستعادة الأنسجة العضلية، وتنظيم الجوع، والحفاظ على مستويات الطاقة المثلى في الجسم.

أولئك الذين يشاركون بنشاط في الرياضة يحتاجون بشكل خاص إلى إمدادات كافية من الأحماض الأمينية.

ما لا تعرفه عن الأحماض الأمينية وأهمها للجسم

الأحماض الأمينية (Amino acid) مركبات عضوية ترتبط مع بعضها البعض مُكونة مركبات عضوية أكبر تسمى البروتينات، كما تُعد الأحماض الأمينية والبروتينات حجر الأساس لبناء جسم الإنسان.

أنواع الأحماض الأمينية

يوجد ما يقارب العشرون نوعًا من الأحماض الأمينية التي تندمج مع بعضها مُكونةً مجموعة هائلة من البروتينات المختلفة، وبشكلٍ عام تُقسم الأحماض الأمينية إلى ثلاثة أنواع أساسية، وتتضمن أنواع الأحماض الأمينية هذه كل من الآتي:

- الأحماض الأمينية الأساسية

- الأحماض الأمينية غير الأساسية

- الأحماض الأمينية الأساسية المشروطة