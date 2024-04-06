لأول مرة دخول مساعدات إلى شمال غزة من معبر بيت حانون

ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" اليوم السبت أن شاحنات تنقل مساعدات إنسانية دخلت إلى شمال غزة عبر معبر إيريز (بيت حانون) للمرة الأولى منذ بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع في السابع من أكتوبر، نقلا عن وكالة أنباء "العالم العربي".

كانت إسرائيل قد قرّرت الخميس، تحت ضغوط أميركية، فتح معبر إيريز شمال قطاع غزة لتوصيل المساعدات للقطاع.

وذكرت صحيفة (تايمز أوف إسرائيل) أن مجلس الوزراء الأمني المصغر قرر اتخاذ خطوات فورية لتحسين الوضع الإنساني في غزة في أعقاب الهجوم على قافلة إغاثية تابعة لمنظمة (وورلد سنترال كيتشن) وما بدا من توتر في محادثة مع الرئيس الأميركي جو بايدن.

وقالت إن إسرائيل ستفتح أيضا ميناء أسدود مؤقتا أمام تسليم المساعدات الإنسانية، فضلا عن فتح معبر إيريز، وستزيد أيضا المساعدات القادمة من الأردن عبر معبر كرم أبو سالم.

منسق أممي: حرب عزة خيانة للإنسانية

وصف مسؤول عمليات الإغاثة في الأمم المتحدة مارتن غريفيث السبت الحرب الإسرائيلية على حماس في قطاع غزة المستمرة منذ 6 أشهر بأنها "خيانة للإنسانية".

ودعا غريفيث في بيان صدر في نيويورك، عشية مرور 6 أشهر على الحرب، إلى "تصميم جماعي على محاسبة (المسؤولين) عن هذه الخيانة للإنسانية".

كذلك، لاحظ أنه رغم "الاستياء العالمي"، "لم يتم إنجاز سوى القليل لوضع حد للحرب، لصالح إفلات كبير من العقاب".

واضاف غريفيث: "بالنسبة الى سكان غزة، لم تحمل أشهر الحرب الستة سوى الموت والدمار وإمكان (وقوع) مجاعة وشيكة تسبب بها الإنسان".

وفي آخر التطورات الميدانية في قطاع غزة، أعلن الجيش الإسرائيلي تدمير مستودع ذخيرة في خان يونس.

وأفاد مراسل "العربية" بقصف إسرائيلي عنيف شمال المحافظة الوسطى. وقال إن زوارق حربية إسرائيلية تطلق قذائف على شاطئ بحر مدينة دير البلح.

من جهتها، أشارت وسائل إعلام فلسطينية إلى مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة أكثر من 10 في قصف إسرائيلي على مناطق مختلفة من قطاع غزة.

القصف الإسرائيلي طال منازل في حي الزيتون بجنوب شرق مدينة غزة، وأحياءَ تلِّ الهوا والشيخ عجلين والصبرة بالمدينة.

وأضافت أن المدفعية الإسرائيلية ضربت أيضا مناطق المُغراقة والزهراء والأطراف الشمالية من مخيم النصيرات بوسط القطاع، ما أدى إلى سقوط عدد من المصابين.

وفي السياق، أفادت مراسلة "العربية" أن قوات خاصة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت اليوم السبت مخيم بلاطة شرق نابلس.

وتدخل الحرب في قطاع غزة، الأحد، شهرها السابع، واندلعت في السابع من تشرين الأول/أكتوبر مع شن حركة حماس هجوما غير مسبوق على جنوب إسرائيل أوقع 1170 قتيلا غالبيتهم من المدنيين، بحسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس استنادا إلى أرقام إسرائيلية رسمية.

وأمس، أفاد إعلام فلسطيني باستمرار القصف الإسرائيلي الجوي والمدفعي على مناطق متفرقة من القطاع المحاصر ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى.

وقال المصدر إن إسرائيل قصفت بالمدفعية وسط مدينة خان يونس وغربَها، وكذلك شرق مدينة رفح جنوبي القطاع، مضيفا أن غارة إسرائيلية أخرى وصفها بالعنيفة استهدفت محيط مدينة الشيخ زايد شمال القطاع.

فيما تعرضت مناطق متفرقة بالمحافظة الوسطى لقصف مدفعي إسرائيلي، إلى جانب استهداف منطقة تل الهوى غرب غزة.

ومن جانبها، أعلنت وزارة الصحة التابعة لحماس، الجمعة، ارتفاع الحصيلة في قطاع غزة إلى 33091 قتيلا منذ بدء الحرب بين إسرائيل والحركة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر.

وأفاد بيان للوزارة أنه خلال 24 ساعة وحتى صباح الجمعة، سجّل مقتل 54 شخصا، مشيرا إلى أن عدد المصابين ارتفع إلى 75750 جريحا خلال حوالي ستة أشهر من الحرب.



