الوحدات الصحية بمراكز قنا تعلن استعداداتها لإستقبال عيد الفطر

وجه الدكتور محمد يحيي بدران وكيل وزارة الصحة بمحافظة قنا، مديري الإدارات الصحية بكافة مراكز المحافظة بمراجعة كافة أعمال الوحدات الصحية وعمل خطة مرور ومتابعة من فرق الإشراف بالإدارات علي كافة الوحدات الصحية للتأكد من جاهزيتها لتقديم خدماتها المختلفة.

وأوضح بدران أن فرق الإدارات تابعت توافر المستلزمات الطبية والوقائية وأدوية الطوارئ المختلفة بالإضافة إلي تواجد القوي البشرية اللازمة للتشغيل، كذلك التأكد من النظافة العامة للوحدات وتوافر الأمصال المختلفة بتلك الوحدات.

فيما أضافت الدكتورة إيناس فاروق مديرة إدارة الرعاية الأساسية بالمديرية أن الوحدات قامت بوضع اللوحات الإسترشادية بالمنشئات الصحية للتعريف بخدمات الوحدات المختلفة والتأكد من وضوح اللوحة الخاصة بالمنشأة الطبية.

يأتي هذا في إطار توجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان والدكتورة سعاد عبد المجيد رئيس قطاع الرعايه الصحيه و التمريض و الدكتور أحمد عبد الغني مدير عام الإدارة العامة للرعاية الأولية بالوزارة واللواء اشرف الداودي محافظ قنا بضرورة جاهزية الوحدات الصحية المختلفة خلال الأعياد.

وعلى صعيدا متصل، عقد الدكتور محمد يحيي بدران وكيل وزارة الصحة بمحافظة قنا، إجتماعاً موسعاً ضم مديري المستشفيات العامة، المركزية والنوعية التابعة لمديرية الشؤون الصحية، وذلك لمناقشة الإستعدادات بالمنشئات الصحية لإستقبال عيد الفطر المبارك.

وخلال الإجتماع وجه الدكتور بدران بضرورة التأكد من رفع درجة جاهزية المستشفيات لإستقبال كافة الحالات المرضية التي قد ترد الي المستشفيات والعمل علي تواجد الفرق الطبية الكافية لتقديم الرعاية اللازمة للمترددين.

وأكد الدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة بقنا، خلال الإجتماع علي جاهزية الأقسام ، العناية المركزة ، العمليات ، الحضانات والإستقبال والطوارئ.

كما ناقش الدكتور محمد بدران خلال إجتماعه ومديري المستشفيات وفي حضور الدكتور عبدالله حمدي مدير إدارة المستشفيات بالمديرية اللائحة الجديدة رقم ٧٥ لسنة ٢٠٢٤ وأسس العمل بها والتطبيق المرن لها وكيفية بلورتها لزيادة دخل صناديق المستشفيات والتى يمكن من خلالها الصرف على تحسين خدمات المستشفيات.

هذا وقد ناقش الإجتماع الذى عقد بديوان عام مديرية الشؤون الصحية بقنا، أُطر رفع مستوي مكافحة العدوي وبروتوكول التعامل مع المضادات الحيوية بالمستشفيات وأثرها علي صحة المواطنين.