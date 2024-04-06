السبت 06 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

إستمراراً لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى

مصر تواصل أعمال الإسقاط الجوى اليومى للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال قطاع غزة

بوابة الوفد الإلكترونية

فى إطار الجهود المستمرة التى تبذلها الدولة المصرية  لضمان إنفاذ المساعدات الإنسانية لقطاع غزة ، واصلت طائرات النقل العسكرية المصرية من طراز ( سي 130 – كاسا ) تنفيذ مهام الجسر الجوى الإنسانى من جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية على مدار يومى الخامس والسادس  من شهر إبريل الجارى لإنزال المساعدات الانسانية إلى سكان شمال قطاع غزة بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة لتوفير جانب من الإحتياجات الأساسية اللازمة فى ظل المعاناة الإنسانية الكبيرة التى يواجهها الأشقاء الفلسطينيين جراء إستمرار العمليات العسكرية داخل قطاع غزة .
 

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جهاز الإحصاء الفلسطيني: إسرائيل تقتل 4 أطفال كل ساعة في غزة

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الأمم المتحدة ترجح مقتل 7000 فلسطيني تحت الأنقاض في غزة

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الجريدة الورقية