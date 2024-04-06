موعد انطلاق امتحانات نهاية العام في المدارس 2024

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موعد انطلاق امتحانات نهاية العام الدراسي 2023-2024 لجميع الصفوف الدراسية في المدارس.

ونوهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بأن امتحانات نهاية العام الدراسي تنطلق 8 مايو 2024 لجميع صفوف النقل والشهادة الإعدادية.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني انتهاء العام الدراسي الحالي يوم الثلاثاء 30 أبريل 2024 بحسب توزيع خريطة المناهج الدراسية لجميع الصفوف التعليمية.

ويخصص الأسبوع الأخير في العام الدراسي للمراجعة قبل بدء امتحانات نهاية العام الدراسي، المقرر لها 8 مايو 2024.

موعد امتحانات نهاية العام الدراسي 2024

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موعد انطلاق امتحانات نهاية العام الدراسي 2023-2024 في المدارس يوم 8 مايو.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد عدّلت موعد امتحانات نهاية العام الدراسي 2024 لتنطلق يوم 4 مايو بدلا من 25 مايو المعلن في الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي.

ثم عدلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موعد انطلاق امتحانات نهاية العام الدراسي الحالي في المدارس ليوم 8 مايو بعد أعياد المسيحيين.

ونوهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بأن تأجيل موعد انطلاق امتحانات نهاية العام الدراسي في المدارس جاء مراعاة لعدم عقد أية امتحانات خلال أعياد الإخوة المسيحيين.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موعد الانتهاء من امتحانات نهاية العام الدراسي 2024 في المدارس يوم 23 مايو 2024.

وضع جداول امتحانات نهاية العام الدراسي في المدارس

وجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، المديريات التعليمية بتولي مسئولية وضع جداول امتحانات نهاية العام الدراسي في المدارس 2024.

ونبه وزير التربية والتعليم بإعلان جداول امتحانات نهاية العام الدراسي قبل البدء بوقت مناسب.

ونوه وزير التربية والتعليم بأن امتحانات نهاية العام الدراسي لصفوف النقل في المدارس تعقد على مستوى الإدرات التعليمية، وعلى مستوى المديريات التعليمية

وأكد وزير التربية والتعليم مراعاة قواعد الصياغة الفنية للأسئلة الخاصة بامتحانات نهاية العام الدراسي في المدارس لجميع الصفوف الدراسية.

وأضاف وزير التربية والتعليم أن أسئلة امتحانات نهاية العام الدراسي لصفوف النقل والشهادة الإعدادية تكون واضحة ومحددة وغير قابلة للتأويل.

وأشار وزير التربية والتعليم إلى ضرورة التدرج فى مستويات أسئلة امتحانات نهاية العام الدراسي والابتعاد عن التعقيد.