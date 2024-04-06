مسلسل الكبير أوي 8| الكبير يحول الدوار لفندق المزاريطة

شهدت أحداث الحلقة 27 من مسلسل “الكبير أوي 8” باعجاب الكبير بفكرة جونى، وتأجير غرفته فى الدوار للأجانب مقابل 500 دولار فى اليوم، كما حول الكبير الدوار إلى فندق المزاريطة.

وساعد الجميع الكبير فى فندق المزاريطة، حيث يقف العترة مع هجرس على حمام السباحة ونفادى من الفريق الترفيهى الذى يصمم الرقصات على حمام السباحة وطبازة فى الاستقبال ومن يسلم الغرف، وجونى والكبير الإشراف على النزلاء والمربوحة فى المطبخ تعد الوجبات وارتدت ملابس على شكل جزر ليتعجب الكبير من ملابسها وشكلها.

وبدأت الحلقة بمعايرة هجرس لجونى لأنه لا يعمل ويأخذ أموالاً من شقيقه الكبير والجميع يعلم فى المزاريطة أنه عاطل وبلا عمل.

وغضب جونى ونزل غرفته فى الدوار على موقع للإيجار لأخذ أموال، وجاء له الدفعة الأولى 3 أجانب من الخارج ولكن جونى لم يبلغ الكبير وأقنعه أنهم أصدقاؤه وجاءوا من الخارج ليجلسوا معه.

وبعد ذلك دخل أحد النزلاء فى خناقة مع الكبير بسبب صوته العالى مع مربوحة، كما قال لهما أن الأكل ليس لذيذ لتغضب مربوحة.



مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 8

تعرض قناة "on" الفضائية حلقات مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن في تمام الساعة 6:05 مساء، عقب أذان المغرب مباشرة، والإعادة الأولى في الـ3 فجرًا، كما يعاد للمرة الثانية في تمام الساعة 3 عصرًا.

القنوات الناقلة لمسلسل الكبير أوي 8

قنوات عرض مسلسل الكبير اوي 8.. ومن المقرر أن يذاع مسلسل الكبير اوي 8، خلال شهر رمضان المبارك، حصريا عبر كل من: قناة on، on drama، منصة watch it.

قصة مسلسل الكبير أوي 8

تدور أحداث مسلسل الكبير أوي 8، حول سرقة "حزلقوم" لأحد البنوك، وينزع فتيل القنبلة اليدوية، ويحاول الفرار، كما تحتفل قرية "المزاريطة" بعيد الهالوين، كما يتعرض عمدة المزاريطة "الكبير أوي" إلى العديد من الضغوطات، ليجد نفسه مضطرًا للاهتمام بقضايا ومشاكل المحيطين به.

أبطال مسلسل الكبير أوي 8

مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن، يضم في بطولته عددًا من نجوم الفن، أبرزهم: أحمد مكي ورحمة أحمد وحاتم صلاح ومحمد سلام وبيومي فؤاد، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من ضيوف الشرف، أبرزهم: أمينة خليل وشيماء سيف ومحمد ثروت وغيرهم، ويحمل توقيع المخرج أحمد الجندي.