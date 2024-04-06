اقرأ بالوفد.. جهود مصرية مكثفة لكسر جمود مفاوضات وقف الحرب الإسرائيلية

تنشر جريدة الوفد في عددها الصادر، غدًا الأحد، الكثير من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: “جهود مصرية مكثفة لكسر جمود مفاوضات وقف الحرب الإسرائيلية”.

واليكم عدد من الموضوعات الأخرى:

_ السيسي في احتفالية الأوقاف بليلة القدر: لابد من حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة وإقامة الدولة.

_ علماء الأزهر يعملون على تصحيح المفاهيم الخاطئة ومواجهة الغلو والتطرف

_ أحمد فتحي سرور في ذمة الله

_ انخفاض أسعار البن خلال الفترة المقبلة.

_ “التموين”: غرفتها عمليات لمتابعة توافر السلع بالمجمعات

_ استبدال التوكتوك بسيارات أجرة كهربائية خفيفة

_ “جولد مان ساكس” يتوقع تحقيق الاقتصاد المصري فائضا أوليا ٣.٥٪ ونموت ٤.٩٪ العام المقبل