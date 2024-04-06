السبت 06 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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اقرأ بالوفد.. جهود مصرية مكثفة لكسر جمود مفاوضات وقف الحرب الإسرائيلية

عدد الوفد
عدد الوفد

تنشر جريدة الوفد في عددها الصادر، غدًا الأحد، الكثير من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: “جهود مصرية مكثفة لكسر جمود مفاوضات وقف الحرب الإسرائيلية”.

 واليكم عدد من الموضوعات الأخرى:

_ السيسي في احتفالية الأوقاف بليلة القدر: لابد من حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة وإقامة الدولة.

_ علماء الأزهر يعملون على تصحيح المفاهيم الخاطئة ومواجهة الغلو والتطرف 

_ أحمد فتحي سرور في ذمة الله 

_ انخفاض أسعار البن خلال الفترة المقبلة. 

_ “التموين”: غرفتها عمليات لمتابعة توافر السلع بالمجمعات

_ استبدال التوكتوك بسيارات أجرة كهربائية خفيفة 

_ “جولد مان ساكس” يتوقع تحقيق الاقتصاد المصري فائضا أوليا ٣.٥٪ ونموت ٤.٩٪ العام المقبل 

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