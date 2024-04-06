اقرأ بالوفد.. جهود مصرية مكثفة لكسر جمود مفاوضات وقف الحرب الإسرائيلية
تنشر جريدة الوفد في عددها الصادر، غدًا الأحد، الكثير من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: “جهود مصرية مكثفة لكسر جمود مفاوضات وقف الحرب الإسرائيلية”.
واليكم عدد من الموضوعات الأخرى:
_ السيسي في احتفالية الأوقاف بليلة القدر: لابد من حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة وإقامة الدولة.
_ علماء الأزهر يعملون على تصحيح المفاهيم الخاطئة ومواجهة الغلو والتطرف
_ أحمد فتحي سرور في ذمة الله
_ انخفاض أسعار البن خلال الفترة المقبلة.
_ “التموين”: غرفتها عمليات لمتابعة توافر السلع بالمجمعات
_ استبدال التوكتوك بسيارات أجرة كهربائية خفيفة
_ “جولد مان ساكس” يتوقع تحقيق الاقتصاد المصري فائضا أوليا ٣.٥٪ ونموت ٤.٩٪ العام المقبل