أنهى رجل حياة ابنه داخل منزلهما في أوسيم بالجيزة، اليوم السبت، وذلك بعد وصلة من التعذيب .

البداية، كانت بوصول جثمان طفل عمره 5 سنوات إلى مستشفى أوسيم العام جثة هامدة، وبإخطاررئيس مباحث مركز شرطة أوسيم العام، بوجود شبهة جنائية حول الوفاة، وإعداد التحريات اللازمة تبينّ أن الأب وراء التعدي على الصغير حتى الموت.

بعد وصلة من التعذيب.. رجل ينهي حياة ابنه داخل منزلهما في أوسيم بالجيزة

توجهت قوة أمنية إلى مسكن الأب، وألقت القبض عليه، إذ قالت والدة المجني عليه، إن زوجها ضرب ابنهما وبإصابته بكدمات وجروح هرولت به إلى المستشفى لإنقاذ حياته لكنه فارق الحياة.

المؤبد لـموظفا بشركة بترول لاتهامه بقتل جاره لاعتراضه على تربية كلاب في عمارة بالجيزة

كما عاقبت محكمة جنايات جنوب الجيزة، موظفا بشركة بترول بالسجن المؤبد لاتهامه بقتل جاره لاعتراضه على تربية كلاب في عمارة بالجيزة.

جاء في أمر الإحالة في القضية رقم 20088 لسنة 2023 جنايات الجيزة، أن المتهم إسماعيل.ح 47 سنة فني بشركة صيانكو للبترول، قتل المجني عليه "رأفت منسي" - عمدًا مع سبق الإصرار وذلك بأن بيت النية وعقد العزم على قتله وأعد لذلك الغرض سلاح ناري، وتوجه إلى المكان الذي أيقن سلفا بتواجد المجني عليه فيه، وما أن ظفر به حتى أطلق صوبه عيار ناري بصدره قاصد من ذلك ازهاق روحه فأحدث ما به من إصابات موصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته.

كما أحرز سلاحا ناريًا وذخائر (طلقة خرطوش) مما تستخدم على السلاح محل الاتهام الأول دون أن يكون مرخصًا له بحيازتها أو إحرازها.

إحالة المتهم ب انتحال صفة ضابط شرطة لاتهامه بخطف أنثي وهتك عرضها داخل حديقة الأسماك للمحاكمة

كما احالت نيابة وسط القاهرة، المتهم بانتحال صفة ضابط شرطة للمحاكمة الجنائية، لاتهامه بخطف أنثي وهتك عرضها داخل حديقة الأسماك.

وكشف أمر الإحالة بأن المتهم خطف بالتحايل المجني عليها سندس بأن أوهمها أنه أحد مأموري الضبط القضائي “ضابط شرطة” مُهددًا إياها باتخاذ الإجراءات القانونية ضدها إذ لم تنصاع إلى أوامره، وقادها بذلك التحايل إلى مكان منعزل عن أعين المارة، قاصدًا إبعادها عن ذويها والعاملين.

وأضاف أمر الإحالة بان المتهم قام بهتك عرض المجنى عليها بالإكراه فى الحديقة، وبعد ذلك تركها، فتوجهت الى قسم شرطة قصر النيل وحررت محضر بالواقعة، والقى رجال المباحث القبض على المتهم واعترف بارتكاب الواقعة وأمرت النيابة بحبسه .