إحالة المتهم بانتحال صفة ضابط شرطة لاتهامه بخطف أنثي للمحاكمة

احالت نيابة وسط القاهرة، المتهم بانتحال صفة ضابط شرطة للمحاكمة الجنائية، لاتهامه بخطف أنثي وهتك عرضها داخل حديقة الأسماك.

إحالة المتهم ب انتحال صفة ضابط شرطة لاتهامه بخطف أنثي وهتك عرضها داخل حديقة الأسماك للمحاكمة

وكشف أمر الإحالة بأن المتهم خطف بالتحايل المجني عليها سندس بأن أوهمها أنه أحد مأموري الضبط القضائي “ضابط شرطة” مُهددًا إياها باتخاذ الإجراءات القانونية ضدها إذ لم تنصاع إلى أوامره، وقادها بذلك التحايل إلى مكان منعزل عن أعين المارة، قاصدًا إبعادها عن ذويها والعاملين.

وأضاف أمر الإحالة بان المتهم قام بهتك عرض المجنى عليها بالإكراه فى الحديقة، وبعد ذلك تركها، فتوجهت الى قسم شرطة قصر النيل وحررت محضر بالواقعة.

والقى رجال المباحث القبض على المتهم واعترف بارتكاب الواقعة وأمرت النيابة بحبسه .

المشدد 3 سنوات لـ سائق لاتهامه بسرقة رجل مسن أمام جامعة القاهرة

كما عاقبت محكمة جنايات جنوب الجيزة، سائق بالسجن المشدد 3 سنوات لاتهامه بسرقة رجل مسن أمام جامعة القاهرة.

وجاء في أمر إحالة أن المتهمين "مصطفى.م.م" 21 سنة سائق، "أحمد صلاح" 18 سنة، قاموا بسرقة رجل مسن من أمام جامعة القاهرة، وفروا بالهروب بموتوسيكل بعد سرقته وإصابته.

وأضاف أمر الإحالة في القضية رقم 20180 لسنة 2023 جنايات قسم الجيزة، أنه في يوم ٢ /٢٠٢٣/١٢ بدائرة قسم شرطة الجيزة - قاما المتهمين بسرقة المنقول (هاتف جوال المبين وصفا وقدرا بالأوراق والمملوك للمجني عليه "مرسي مصطفي"، وكان ذلك بالطريق العام وبطريق الأكراه الواقع عليه.

كما قام المتهم الثاني بجذب الهاتف الجوال خاصه المجني عليه عنوه حال إستقلالهما الدراجة البخاريه قيادته وبمقاومة المجني عليه لهما وتشبسه للحيلولة، فسقط أرضا وحدثت اصابته الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق وبمناظرة النيابة العامة بالتحقيقات وذلك حال تواجد المتهم الأول للشد من أزره فتمكنا بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومته والاستيلاء على المنقول المبين بالتحقيقات.

وتلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر يفيد ورود إخطار بمصرع شاب صدمه قطار بمنطقة عرب الصوالحة دائرة المركز .

علي الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص عقب الإنتقال تبين أنه أثناء عبور "ا ف م"، 26 سنة، خط السكة الحديد صدمه القطار ولقى مصرعه في الحال، وتم نقل الجثة إلى مستشفى شبين القناطر العام، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المختصة التحقيق، والتي صرحت بدفن الجثة لعدم وجود شبهة حول الواقعة.