عاقبت محكمة جنايات جنوب الجيزة، سائق بالسجن المشدد 3 سنوات لاتهامه بسرقة رجل مسن أمام جامعة القاهرة.

المشدد 3 سنوات لـ سائق لاتهامه بسرقة رجل مسن أمام جامعة القاهرة

وجاء في أمر إحالة أن المتهمين "مصطفى.م.م" 21 سنة سائق، "أحمد صلاح" 18 سنة، قاموا بسرقة رجل مسن من أمام جامعة القاهرة، وفروا بالهروب بموتوسيكل بعد سرقته وإصابته.

وأضاف أمر الإحالة في القضية رقم 20180 لسنة 2023 جنايات قسم الجيزة، أنه في يوم ٢ /٢٠٢٣/١٢ بدائرة قسم شرطة الجيزة - قاما المتهمين بسرقة المنقول (هاتف جوال المبين وصفا وقدرا بالأوراق والمملوك للمجني عليه "مرسي مصطفي"، وكان ذلك بالطريق العام وبطريق الأكراه الواقع عليه.

كما قام المتهم الثاني بجذب الهاتف الجوال خاصه المجني عليه عنوه حال إستقلالهما الدراجة البخاريه قيادته وبمقاومة المجني عليه لهما وتشبسه للحيلولة، فسقط أرضا وحدثت اصابته الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق وبمناظرة النيابة العامة بالتحقيقات وذلك حال تواجد المتهم الأول للشد من أزره فتمكنا بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومته والاستيلاء على المنقول المبين بالتحقيقات.

حبس رجل أعمال ومساعده قبل ترويج أكبر صفقة دواجن فاسدة تقدر بملايين الجنيهات

كما أمرت النيابة العامة، بحبس رجل أعمال ومساعده 4 أيام على ذمة التحقيقات قبل ترويج أكبر صفقة دواجن فاسدة تقدر بملايين الجنيهات فى دمياط.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط قيام مدير مسئول عن ثلاجة سلع غذائية - كائنة بدائرة قسم شرطة دمياط الجديدة؛ بتخزين دواجن منتهية الصلاحية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وعُثر بداخل الثلاجة على أكثر من آلف طن دواجن ومقطعات دواجن وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

واستكمالًا للجهود الأمنية القى القبض على رجل أعمال مالك ثلاجات لحفظ السلع الغذائية والقائم على جلب كميات من الدواجن ومقطعات المجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمى وطرحها فى الأسواق مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين مقابل تحقيق أرباح غير مشروعة والإضرار بصحة المواطنين عبر حيازة وترويج سلع غذائية فاسدة.

وأمرت النيابة بتشكيل لجنة مختصة لفحص عينات من الأحراز المضبوطات وموافاة النيابة بالنتائج الفحص مع التحفظ على المضبوطات وحبس المتهمين.

وكشفت التحقيقات بان كميات كبيرة من الدواجن منتهية الصلاحية تقدر بملايين الجنيهات حاول رجل أعمال ترويجها وعثر فى أحد الثلاجات التابعة له على أكثر من ألف طن دواجن.