اقرأ غدا بالوفد.. جهود مكثفة لكسر جمود مفاوضات وقف الحرب الإسرائيلية

تنشر جريدة الوفد في عددها الصادر، غدًا الأحد، العديد من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "جهود مكثفة لكسر جمود مفاوضات وقف الحرب الإسرائيلية".

يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-

السيسي في احتفالية الأوقاف بليلة القدر: لابد من حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة وإقامة دولته

أحمد فتحي سرور في ذمة الله

"جولد مان ساكس" تتوقع تحقيق الاقتصاد المصري فائضا أوليا 3.5% ونموا 4.9% العام المقبل

انخفاض أسعار البن خلال الفترة المقبلة

"التموين": غرفتا عمليات لمتابعة توافر السلع بالمجمعات

استبدال التوتوك بسيارات أجرة كهربائية خفيفة

ترخيص المركبة الجديدة بعد العيد ودفع الفرق بالتقسيط

علماء الأزهر والأوقاف يعملون على تصحيح المفاهيم الخاطئة ومواجهة الغلو والتطرف