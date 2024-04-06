أمرت النيابة العامة، بحبس رجل أعمال ومساعده 4 أيام على ذمة التحقيقات قبل ترويج أكبر صفقة دواجن فاسدة تقدر بملايين الجنيهات فى دمياط.

حبس رجل أعمال ومساعده قبل ترويج أكبر صفقة دواجن فاسدة تقدر بملايين الجنيهات

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط قيام مدير مسئول عن ثلاجة سلع غذائية - كائنة بدائرة قسم شرطة دمياط الجديدة؛ بتخزين دواجن منتهية الصلاحية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وعُثر بداخل الثلاجة على أكثر من آلف طن دواجن ومقطعات دواجن وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

واستكمالًا للجهود الأمنية القى القبض على رجل أعمال مالك ثلاجات لحفظ السلع الغذائية والقائم على جلب كميات من الدواجن ومقطعات المجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمى وطرحها فى الأسواق مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين مقابل تحقيق أرباح غير مشروعة والإضرار بصحة المواطنين عبر حيازة وترويج سلع غذائية فاسدة.

وأمرت النيابة بتشكيل لجنة مختصة لفحص عينات من الأحراز المضبوطات وموافاة النيابة بالنتائج الفحص مع التحفظ على المضبوطات وحبس المتهمين.

وكشفت التحقيقات بان كميات كبيرة من الدواجن منتهية الصلاحية تقدر بملايين الجنيهات حاول رجل أعمال ترويجها وعثر فى أحد الثلاجات التابعة له على أكثر من ألف طن دواجن.

السجن المؤبد لـ12 متهما من عصابة الهجرة غير الشرعية لتهريب المهاجرين

كما عاقبت محكمة جنايات المنيا، 12 متهما بالسجن المؤبد وبراءة 9 آخرين ضمن عصابة الهجرة غير الشرعية لتهريب المهاجرين خارج البلاد مقابل مبالغ مالية.

كانت الأجهزة الأمنية، بوزارة الداخلية، كشفت قيام 21 شخصًا بتكوين فيما بينهم تشكيل عصابيًا من 8 محافظات لاستغلال الأطفال والشباب، الحصول على أموال طائلة، مقابلة تهريبهم عبر الحدود إلى دول الجوار وأوروبا، بشكل غير شرعى بالمخالفة للقانون.

وكشفت التحقيقات بأن المتهمين الـ 21 من 8 محافظات «المنيا- أسيوط- بني سويف- الدقهلية- المنوفية- الإسكندرية- الغربية – الشرقية» اشتركوا فيما بينهم لتكوين عصابة إجرامية.

والقى القبض على المتهمين وأمرت النيابة العامة بحبسهم واحالتهم الى المحاكمة الجنائية وقيدت القضية برقم 2225 لسنة 2023، كلي شمال المنيا، لاتهامهم بتشكيل فريق عصابى، مخالفة قوانين الهجرة خارج البلاد واستغلال الاطفال والشباب فى التهريب عبر الحدود الى الدول الجوار مقابل مبالغ مالية.

واستمعت هيئة المحكمة الى مرافعات الدفاع التى انتهت بصدور حكمها بمعاقبة 12 متهما بالسجن المؤبد" غيابيا"، وألزمتهم المصاريف الجنائية، فيما براءة 9 متهمين آخرين حضوريا في القضية.