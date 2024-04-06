محافظ القاهرة: ضبط الأسواق وتفعيل التفتيش والرقابة لحماية المستهلك

قبل حلول عيد الفطر..

شدد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على مديرية الطب البيطري بعمل حملات مكثفة بالتعاون مع مديريتى الصحة والتموين ومباحث التموين والأحياء للتفتيش على محال بيع الأسماك واللحوم والدواجن ومصنعاتها بكافة أحياء القاهرة قبل حلول عيد الفطر المبارك وخلال أيام العيد للتأكد من صحة الغذاء المطروح بالأسواق للمواطنين .

وأكد محافظ القاهرة على ضرورة ضبط الأسواق وتفعيل التفتيش والرقابة لحماية المستهلك من أساليب الغش التجارى وضبط السلع مجهولة المصدر وغير المطابقة للمواصفات حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين .

يذكر أن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، قد أكد علي توافر كافة السلع بأسعار مناسبة فى جميع منافذ ومعارض البيع ومنافذ المواطن أولًا المنتشرة بجميع أحياء المحافظة خاصة فى المناطق الأكثر احتياجًا تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتخفيف العبء عن المواطنين خاصة مع قرب حلول عيد الفطر المبارك مع ضمان وصول السلع لهم بسهولة وبالأسعار المناسبة والجودة الملائمة.



وطالب محافظ القاهرة مدير مديرية التموين بالتنسيق مع مديريتي الطب البيطرى والشئون الصحية لعمل حملات دورية مكثفة على محلات وأسواق بيع الأسماك الطازجة ومحلات الأسماك المدخنة والمملحة والتى يقبل على شرائها المواطنون فى عيد الفطر، وكذلك محلات الجزارة وبيع اللحوم للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك حفاظًا على صحة المواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين .



وأشار ناصر ثابت مدير مديرية التموين أنه تم تشكيل غرفة عمليات للعمل خلال أيام العيد تضم قيادات المديرية ومديري الإدارات الداخلية لتلقى بلاغات المواطنين والعمل على حلها مع وجود غرفة عمليات لجميع الإدارات التموينية الفرعية بالاحياء لتلقي بلاغات المواطنين على ارقام (٢٧٤٢٠٠١٩ - ٢٧٤٢٠٠٢٥ - ٢٧٤٢٠٠٣٧ – ٢٧٤٢٠٠٣٨) .

مواعيد المخابز ستعود مرة أخرى إلى مواعيد ما قبل حلول شهر رمضان لتوفير الخبز خلال ساعات اليوم مع المتابعة المستمرة



واشار مدير مديرية التموين إلى أن مواعيد المخابز ستعود مرة أخرى إلى مواعيد ما قبل حلول شهر رمضان لتوفير الخبز خلال ساعات اليوم مع المتابعة المستمرة من كافة الأجهزة التموينية ، وإلغاء اجازات مفتشي الرقابة التجارية والتموينية .



وأضاف مدير المديرية أن الشركة القابضة للصناعات الغذائيه والشركات التابعة لها وفرت كميات من السلع، والسكر الحر، والدقيق، والمسلى بنوعية طبيعى، وصناعى، والزبد الطبيعي، والأسماك الطازجة، والمجمدة واللحوم، والبيض، والرنجة، والخضر والفاكهة، من خلال المجمعات لتلبية احتياجات المواطنين خلال العيد .

