رئيس مياة الفيوم يكرم 70 من حفظة القرآن الكريم من أبناء العاملين

كرم المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم نحو ٧٠ من حفظة القرآن الكريم من أبناء العاملين بالشركة وذلك من خلال مسابقة نظمتها اللجنة الرياضية بالشركة بالتعاون مع إدارة العلاقات العامة خلال شهر رمضان المبارك بحضور اللواء أشرف عبد الحفيظ مدير الإدارة العامة للأمن بالشركة ورئيس اللجنة الرياضية وأعضاء اللجنة الرياضية بالشركة ، و محمود عبد الحميد رئيس القطاع التجاري والشيخ عبدالرحمن شعبان عبد الحكم وذلك خلال احتفاليه نظمتها الشركه احتفالا واحتفاء بحفظة القرآن الكريم .

من جانبه أكد المهندس محمد عبدالجليل رئيس الشركة أن المسابقة تم تقسيمها لأربع مستويات مختلفة فى حفظ القران تم اختيار 10 من أبناء العاملين الذى اجتازوا الاختبارات من أول 3 مستويات بإجمالي 30 شخصا ونحو 40 آخرين تم تكريمهم كمستوى رابع حيث تم الاستعانه ببعض الائمه بمديرية أوقاف الفيوم لأجراء الاختبارات الشفوية للمتقدمين من أجل إتاحة مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين جموع العاملين وحتى تكون هناك حياديه وشفافيه أيضا فى إختيار أبناءنا المتميزين من حفظه كتاب الله .

أخلاق وتعاليم الاسلام

وأشاد النجار بجهود اللجنه الرياضيه في تنظيم مثل هذه المسابقات التي تخلق نوعا من التنافس الشريف بين أبناءنا فى حفظ كتاب الله والسعى دائما لتحقيق مراكز متقدمه فى تلاوته وتجويده والوقوف على معانيه وتدبر آياته والعمل بأحكامه وتطبيق ذلك في كافه تعاملتنا اليوميه لأننا نكتسب منه أخلاقنا وتعاليم ديننا الحنيف لانه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه.

كما أثنى على جهود العاملين في الشركه فى حفظ أبناءهم لكتاب الله ومتابعتهم المستمرة حتى يكون لدينا أجيالا قادرة على العطاء والإخلاص فى بناء الجمهورية الجديدة طبقاً لرؤية مصر 2030 هذا بجانب تكريمهم من قبل الشركه ماديا ومعنويا حتى يكون هناك حافزا قويا لمواصلة التفوق والنجاح فى حفظ كتاب الله.

ومن جهه اخرى صرح المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس شركة مياة الشرب والصرف الصحى فى الفيوم أن الشركة أعلنت حالة الطوارئ خلال إجازة عيد الفطر المبارك وتم تشكيل غرفة عمليات لمتابعة حالة المياه خلال الإجازة .

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