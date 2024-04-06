ثروة مارك زوكربيرج تتجاوز إيلون ماسك لأول مرة منذ 2020

تجاوز مارك زوكربيرج إيلون ماسك يوم الجمعة ليصبح ثالث أغنى شخص في العالم، وهي المرة الأولى منذ عام 2020 التي يشغل فيها المليارديرات المنافسون اللدودون هذه المناصب.

وانخفض ماسك، الذي احتل المرتبة الأولى على مؤشر بلومبرج للمليارديرات في أوائل مارس، إلى المركز الرابع بعد أن ذكرت رويترز أن شركة تسلا ألغت خططًا لشراء سيارة أقل تكلفة، مما أدى إلى انخفاض الأسهم. (نفى ماسك التقرير.) جاء ذلك في أعقاب أنباء في وقت سابق من الأسبوع عن انخفاض تسليمات سيارات تسلا في الأشهر الثلاثة حتى مارس، وهو أول انخفاض لها على أساس سنوي منذ الأيام الأولى لوباء كوفيد.

لأول مرة منذ عام 2020، تجاوز مارك زوكربيرج إيلون ماسك ليصبح ثالث أغنى شخص في العالم وفقًا لتصنيف بلومبرج. وتبلغ القيمة الصافية لثروة زوكربيرج وماسك 186.9 مليار دولار و180.6 مليار دولار على التوالي.

ينزلق المسك بينما تواجه تسلا التحديات

وجاء هذا التحول بعد أن ذكرت رويترز أن شركة تيسلا ألغت خططها لشراء سيارة أقل تكلفة. وعلى الرغم من أن ماسك نفى التقرير، إلا أن سهم تيسلا تعرض لضربة قوية. يحتل إيلون ماسك حاليًا المرتبة الرابعة في مؤشر بلومبرج للمليارديرات.

في المقابل، مع نجاح Meta، نمت ثروة زوكربيرج، وارتفع سهم الشركة إلى آفاق جديدة هذا العام مما جعله ضمن المراكز الثلاثة الأولى لأول مرة منذ عام 2020.

شهد سهم Tesla هذا العام انخفاضًا بنسبة 34٪، وفي الوقت نفسه، ارتفع سهم Meta Platforms Inc. بنسبة 49٪.

هيمنة التكنولوجيا في خلق الثروة

مع ازدهار الذكاء الاصطناعي على قدم وساق، يظهر اتجاه أوسع أن شركات التكنولوجيا كانت تحقق أداءً جيدًا في السوق. وفي الوقت نفسه، شهدت أسهم المركبات الكهربائية انخفاضًا.

ما وراء الثروة: التنافس العام

إن التنافس بين إيلون ماسك ومارك زوكربيرج خارج نطاق الأعمال معروف جيدًا. لقد دخل كلاهما في نزاعات عامة من وقت لآخر. وفي العام الماضي، تحدى " ماسك " الرئيس التنفيذي لشركة Meta في مباراة ملاكمة عامة، وهو ما لم يحدث. جاء ذلك بعد أن أطلقت شركة Meta تطبيق Threads وهو منافس مباشر لموقع Twitter المملوك لـ Elon Musk، والذي أصبح الآن X.

من هم أغنى شخصين وفقا لمؤشر بلومبرج للمليارديرات؟

في المركز الأول في مؤشر بلومبرج للمليارديرات، يحتل برنارد أرنو، رئيس مجلس إدارة LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton، بثروة إجمالية قدرها 207.3 مليار دولار. جيف بيزوس مؤسس شركة أمازون هو ثاني أغنى رجل بثروة إجمالية قدرها 207.3 مليار دولار