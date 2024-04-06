أسباب احتفال الأقباط بعيد البشارة المجيد

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، غدا الأحد، بعيد البشارة المجيد الذي يأتي مع (أحد السامرية) ضمن آحاد الصوم الكبير المقدس.

سبب الاحتفال بعيد البشارة

تُعيد هذه المناسبة احياء ذكرى بشارة الملاك غبريال إلى السيدة العذراء مريم وأخبارها أنها تحمل في جوفها مخلص الأمة السيد المسيح.

وخصصت الكنيسة تاريخ 29 برمهات حسب التقويم القبطي للاحتفال به وتخليدا لليوم الذي اتفق فيه إعلان البشرى.

تشهد جميع الكنائس القبطية اليوم عشية العيد وتبدأ الاحتفالات بقداسات اليوم التالي في توقيتها المعتاد، وعادة ما تستمر الكنيسة في تقديم دورها الرعوي والخدمي والروحي بصورة منتظمة كما يجري طوال مدة الصوم والتي تستغرق ٥٥ يوماً.

طقوس الأقباط خلال عيد البشارة

يصلى خلال هذا العيد بالطقس الفرايحي باعتباره من الأعياد السيدية، وتقراء قراءات العيد وليست قراءات أحد السامرية، وله ألحانه الخاصة بحسب ما ورد في الكتب المسيحية.

يرجع اسباب استخدام اللحن الفرايحي في هذه المناسبة لسبب أنه باكورة الاعياد ووفق ماورظ ذكره في مخطوط البطريركية بالقاهرة( 117 ) لعام 1910م ان اللحن المستخدم في عيد البشارة هو اللحن الفريحي في أيام الصوم بدلا من لحن الصوم حسب التقليد القديم الذي كان حتي ق14 م ومع دخول القرن ال15 بدات بعض الكنائس تستخدم لحن الفرح في هذا العيد واستمر حتى الآن.

وتبدأ الاحتفالية من عشية اليوم السبت، حتى قداس صباح غدا، ولا يُفطر القبطي هلال عيد البشارة لأنه لا يكسر الصوم الكبير لكن يحتفل بالعيد من خلال إقامة اللحن الفريحي وعدم الصوم الانقطاعي.

معلومات عن عيد البشارة المجيد

وعادة ما تأتي هذه المناسبة في الصوم الكبير وذلك حسب القاعدة الحسابية التي لا يمكن احداث اقل تغيير أو تبديل فيها نظرًا لمدة الحمل ٩ أشهور وهى المدة المحصورة بين تاريخ 29 برمهات “بدء الحمل”، و تاريخ 29 كيهك يوم ميلاده.

ويعد عيد البشارة أول الأعياد من حيث ترتيب أحداث التجسد التي جاءت بعدها حلول السيد المسيح وهو في جوف العذراء.

القاب أكثر شيوعا عن عيد البشارة

واحيانا ما يطلق على عيد البشارة رأس الأعياد، وهناك من يطلق عليه نبع الأعياد أو أصل الاعياد.